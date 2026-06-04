ปีหน้า แมนฯยู-คาร์ริค เตรียมเจอของจริง / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ฤดูกาลอันหอมหวานของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย แต่จากนี้ปีหน้าคือของจริงสำหรับ ไมเคิล คาร์ริค ที่เพิ่งได้สัญญาคุมทัพถาวร เนื่องจากงานหินรออยู่ เช่น โปรแกรม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ที่เพิ่มเข้ามา รวมถึงการต้องเสริมผู้เล่นทั้งแดนกลางและปีกซ้าย ดังนั้นวันนี้เราจะหาไปดูกันว่ามีอะไรต้องปรับปรุงบ้าง
- ยกเครื่องแดนกลาง
การจากไปของ คาเซมิโร ทำให้เหลือตัวหลักเพียงคนเดียวคือ ค็อบบี้ ไมนู ดังนั้นจุดที่เห็นได้ชัดที่สุดที่ต้องปรับปรุงคือแดนกลาง คาร์ริค ต้องเซ็นนักเตะตำแหน่งนี้อย่างน้อย 2 คนและอาจจะถึง 3 คนหาก มานูเอล อูการ์เต้ ขายออกไปได้สำเร็จ แต่แข้งอุรุกวัยอาจจะขายยากสักหน่อย ณ เวลานี้ยังไม่มีข่าวกับทีมใดเลย
แมนฯยู พัวพันกับมิดฟิลด์ฝีเท้าดีจากหลายทีมไม่ว่าจะเป็น เอลเลียต แอนเดอร์สัน, ซานโดร โตนาลี, คาร์ลอส บาเลบา, อดัม วอร์ตัน, อเล็กซ์ สก็อตต์, ออเรเลียน ชูอาเมนี, ชูเอา โกเมส, เอแดร์ซอน และ มาเตอุส เฟอร์นันด์ รายชื่อที่เอ่ยมาบางคนค่าตัวถึงระดับ 100 ล้านปอนด์ แต่ คาร์ริค จะหาคนที่ราคาเหมาะสมเท่านั้น
- ขนาดทีมและสภาพร่างกายนักเตะ
ฤดูกาลที่ผ่านมา แมนฯยู ได้ประโยชน์จากการลงเตะสัปดาห์ละครั้งหรือ างครั้งมีช่วงเวลาว่างระหว่างเกมถึง 16 วัน 13 วัน 11 วัน และ 24 วัน แต่พอลงเล่นติดกันมีปัญหาชัดเจนในเกมที่บุกเสมอ เวสต์ แฮม 1-1 กับบุกแพ้ นิวคาสเซิล 1-2 มีเวลาพักแค่ 3 วันเท่านั้น แสดงเห็นว่าเมื่อเตะติดๆ กันนักเตะจะมีความล้าให้เห็น
แน่นอนว่าปีหน้านักเตะ แมนฯยู จะเจอกับความเข้มข้นของโปรแกรมรวมถึงศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ที่หลายคนไม่เคยได้สัมผัส ซึ่งจะถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของนักเตะหลายคนทั้ง มาเตอุส คุนย่า และ ไบรอัน เอ็มบูเอโม รวมถึงกองหลังดาวรุ่งอย่าง เลนี โยโร และ อายเดน เฮเวน ตลอดจนถึงผู้รักษาประตู เซนเน แลมเมนส์
ปีหน้า แมนฯยู จะมีเกมอย่างน้อย 8 นัดที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยโปรแกรมที่เยอะขึ้นก็จะต้องมีผู้เล่นบาดเจ็บมากขึ้นเป็นธรรมดา ก็จำเป็นที่จะต้องหานักเตะใหม่ ขณะที่ผู้เล่นที่โละได้แล้วก็มี คาเซมิโร่, เจดอน ซานโช และ ไทเรลล์ มาลาเซีย ซึ่งก็จะลดค่าจ้างรายสัปดาห์ลงประมาณ 640,000 ปอนด์เลยทีเดียว
- แก้ปัญหาฝั่งซ้าย
กราบซ้ายถือเป็นปัญหาใหญ่ ลุค ชอว์ จะอายุ 31 ปีในเดือนกรกฎาคมนี้ ฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นเป็นตัวจริงใน พรีเมียร์ ลีก ทุกนัด เพราะไม่มีฟุตบอลยุโรป โดยสัญญาของเขาจะหมดลงในปีหน้า ดังนั้น แมนฯยู จึงต้องการแบ็กซ้ายที่จะขึ้นมาเป็นตัแทนระยะยาว แพทริก ดอร์กู ที่เซ็นสัญญาเข้ามาในฐานะแบ็กซ้าย แต่ดูเหมือนจะถนัดเล่นเป็นปีกมากกว่า
แมนฯยู ไม่ได้ขาดแคลนแบ็กซ้ายมีทั้ง ชอว์, ดอร์กู, แฮร์รี่ อามาส และ ดิเอโก้ เลออน ขณะที่ นูแซร์ มาซราอุย และ ดิโอโก้ ดาโลต์ ก็สามารถเล่นในตำแหน่งนั้นได้เช่นกัน
ดังนั้นการหาปีกซ้ายธรรมชาติจึงดูเร่งด่วนมากที่สุด ตำแหน่งนี้มี คุนญา และ ดอร์กู เป็นตัวเลือก แต่คนหนึ่งเป็นเพลย์เมกเกอร์โดยธรรมชาติและถนัดเท้าขวา อีกคนเป็นแบ็กซ้ายโดยธรรมชาติและถนัดเท้าซ้าย
แมนฯยู มีซ้ายธรรมชาติคนหนึ่งคือ มาร์คัส แรชฟอร์ด แต่ทีมต้องการขายและนักเตะต้องการย้ายออกไป หลังปีที่ผ่านมาไปยืมตัวกับ บาร์เซโลน่า จนได้แชมป์ ลา ลีกา สเปน ส่วน ซานโช ก็จะแยกทางกันซัมเมอร์นี้
- รูปแบบการเล่น
ปีที่ผ่านมา แมนฯยู มีเกมโต้กลับที่โดดเด่นน่ากลัว แต่ปีหน้าหากจะยกระดับเพื่อลุ้นแชมป์ไม่สามารถพึ่งพาแท็กติกนี้ได้ ส่วนสไตล์การครองบอล หลุยส์ ฟาน กัล เคยนำมาใช้ในฤดูกาล 2015-16 แต่ถูกวิจารณ์ว่าน่าเบื่อ แน่นอนว่า คาร์ริค ก็น่าจะทราบดีจากการเล่นให้ทีมมาหลายปี ดังนั้นปีหน้าคือความท้าทายว่าเขาจะนำทีมเล่นออกมาในรูปแบบไหน