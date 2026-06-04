"เจ้าหนูลีโอ" เข้าชิงตามคาดชนฮ่องกง “ณิชวรัชญ์“ ลุ้นแชมป์หวดเอเชียนโฟร์ทีน

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ (2) 2026" สนาม 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2569 เป็นรอบรองชนะเลิศ ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น
ประเภทชายเดี่ยว ลีโอ โกวิทวัฒนชัย นักเทนนิสชาวไทย มือ 47 เยาวชนเอเชีย และมือวางอันดับ 1 ของรายการ ยังคงแข็งแกร่ง ใช้การหวดที่เฉียบขาดปราบฟอร์มสุดฮอตของ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ นักเทนนิสไทยด้วยกัน มือ 721 เยาวชนเอเชีย โดย ลีโอ เอาชนะด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-2
ในรอบชิงชนะเลิศ ลีโอ จะชิงแชมป์กับ โจชัว ฉุ่ย จากฮ่องกง มือ 53 เยาวชนเอเชีย และมือวางอันดับ 2 ของรายการ ที่ตัดเชือกชนะ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ ของไทย 2-0 เซต 6-3, 6-0
ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว นักหวดไทยตัดเชือกกันเอง และเป็น ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข มือ 107 เยาวชนเอเชีย และมือวางอันดับ 3 ที่เรียกฟอร์มเก่งออกมาเอาชนะ กฤษณา รอดประเสริฐ มือ 330 เยาวชนเอเชีย และมือวางอันดับ 7 ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-1, ส่งผลให้ ณิชวรัชญ์ เข้าไปชิงชนะเลิศกับ เจี๋ยนี พาน จากฮ่องกง ที่ตัดเชือกชนะ อลิซ คาร์โดซี่ มือวาง 5 จากออสเตรเลีย 2-0 เซต 6-3, 6-1
ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์-อภิวัฐ เครือวัลย์ ชนะ ซาชิน จันดราเซคารัน-ไททัส เมอร์โต (คู่วาง 2 อินเดีย-ฟินแลนด์) 6-0, 6-4, พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์-โจชัว ฉุ่ย (ฮ่องกง) ชนะ ก้องภพ แซ่ลิ้ม-อธิวัฒน์ บุญชู 6-1, 6-0
หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ ศรุดา สุดตา-ธนภรณ์ ก้อนศิลา (ไทย) ชนะคู่วาง 1 อาภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ-ดาเนีย ซินซวต (ฟิลิปปินส์) 6-3, 6-2, กฤษณา รอดประเสริฐ-อลิซ คาร์โดซี่ (ออสเตรเลีย) ชนะคู่วาง 4 เอรีน่า โมฮัมหมัด-ลาเอติเซีย อามันดีน (มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) 6-3, 6-0