ลิขสิทธิ์บอลโลกใกล้ได้ข้อสรุป JAS จ่อเข้าวิน อาจเปิดตัวเร็วสุด 5 มิ.ย.

ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทย ใกล้ได้ข้อสรุป ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ “บี บางปะกง – Bebangpakong” คนข่าวและคอลัมนิสต์กีฬาชื่อดัง อัพเดท JAS น่าจะเป็นผู้ชนะในการประมูลครั้งนี้ หลังคู่แข่งรายอื่นๆยอมถอย
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า “#อัพเดตถ่ายสดบอลโลก สรุป #JAS เข้าวิน หลัง #ทรู ยอมถอย รอเคาะราคาชัวร์ๆ ก่อนเปิดตัวอย่างเร็วพรุ่งนี้ 5 มิ.ย.“
ก่อนหน้านี้มีรายงานระบุว่า JAS หรือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวเต็งในการคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.- 19 ก.ค.นี้ ที่สหรัฐฯ, เม็กซิโก และแคนาดา โดยประเมินค่าลิขสิทธิ์น่าจะอยู่ราวๆ 700 ล้านบาท
ขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่า ราคาหุ้นบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เมื่อช่วงสายวันที่ 4 มิ.ย.2569 ดีดตัวขึ้นมาเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์ หลังนักลงทุนแห่เก็งกำไร รับกระแสข่าวลือที่ JAS จ่อจะปิดดีลได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในเมืองไทย