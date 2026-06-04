โหมโรงศึกลูกยางเนชั่นส์ลีก 2026

เปิดหัวไปเป็นที่เรียบร้อยและแฟนลูกยางชาวไทยคงได้สัมผัสกับเกมแรกของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในศึกวอลเลย์หญิงเนชั่นส์ลีก 2026
การดวลพลังฝ่ามือนัดแรกถึงแม้ชัยชนะจะตกเป็นของเซอร์เบียแต่สาวไทยก็โชว์ฟอร์มใน2 เซตแรกได้อย่างสูสี
สำหรับศึกเนชั่นส์ลีก 2026ในฤดูกาลนี้จะมีสุดยอด 18 ทีมนักตบชั้นนำแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งของพลังฝ่ามือกันในระหว่าง 3 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2569
ด้านสาวไทยในสัปดาห์แรกยังมีเกมให้ไดลุ้นต่อโดยเฉพาะ 4 มิถุนายน นี้เวลา 18.00 น.จะระเบิดความมันส์กับสาวเจ้าจากกำแพงเมืองจีน ขณะที่ 6 มิถุนายน เวลา 14.00 น.พบกับเบลเยียม และปิดท้าย 7 มิถุนายน เวลา 10.30 น.สั่งลาสัปดาห์แรกกับสาธารณรัฐเชค
จบสัปดาห์แรกก็คงจะประเมินได้ว่าทัพสาวไทยภายใต้การกุนซือของ “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกล และทีมงานผลงานพอจะผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายหรือไม่
แต่อย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพตลอดจนผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าในซีซั่นนี้ 30 สุดยอดนักตบระดับเซียนเรียกพี่ที่ทีมงานสต๊าฟโค้ชระดมเข้าแคมป์เชื่อว่าทัพสาวไทยน่าจะมีโอกาสและความหวังสำหรับการกรุยทางสู่รอบสุดท้าย
และเหนืออื่นใดศึกนี้ไม่ว่านักตบสาวไทยจะลงสนามดวลกับชาติใดก็ตามหนึ่งในมิติหรือปรากฎการณ์ที่แฟนๆลูกยางเฝ้ารอคือการที่บรรดานักตบได้แสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถที่แฝงไปด้วยลีลาและสีสันโดยเฉพาะยิ้มสยามที่ชาติอื่นยากจะเสมอเหมือน
กลับมาที่สัปดาห์ที่ 2 ระหว่าง 17-21 มิถุนายน 2569 ทัพนักตบไทยจะเปิดบ้านต้อนรับคู่ต่อกรซึ่งประกอบไปด้วย ยูเครน บัลแกเรีย แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งในสัปดาห์นี้เชื่อว่าอินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก ซึ่งเป็นสังเวียนการดวลพลังฝ่ามือคงจะยัดทะนานและเต็มไปด้วยสาวกหรือแฟนคลับสาวไทยดังทุกครั้งที่ผ่านมา
และด้วยความต้องการของคอกีฬาลูกยางที่จะได้สัมผัสกับเพลงตบและลีลาของสาวไทยนั่นเองล่าสุด “นายใหญ่” สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯนายสมพร ใช้บางยางแจ้งว่าบัตรเข้าชมถูกจองหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว
การที่ตั๋วไม่พอให้แฟนๆได้เข้าไปชมสะท้อนให้เห็นว่าทัพวอลเลย์บอลสาวไทยยังบูมและมีมนต์ขลังภายใต้เสน่ห์ที่มัดใจชาวไทยอยู่เสมอ
ต่อกรณีนี้นายกสมพรกล่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ต้องขอบคุณและขอโทษแฟนวอลเลย์บอล ด้วยที่สนามมีที่นั่งจำกัดแต่ผู้ไม่สามารถเข้าสนามได้ด้านนยอกสนามจะมีจอยักษ์เพื่อให้แฟนๆได้ลุ้น ขณะที่ทางบ้านก็สามาถชมผ่านการถ่ายทอดสดทางทีวีได้เช่นกัน
และในสัปดาห์นี้นักตบไทยจะเปิดหัวนัดแรกวันที่ 17 มิถุนายน เวลา 20.30 น. พบ ยูเครน นัดที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน เวลา 20.30 น.ดวลกับ บัลแกเรีย วันที่ 20 มิถุนายน เวลา 20.30 น. ปะทะพลังฝ่ามือกับแคนาดา และ วันที่ 21 มิถุนายน เวลา 20.30 น.ดวลสั่งลากับเนเธอร์แลนด์
ขณะที่สัปดาห์สุดท้าย ที่เมืองคันไซ ญี่ปุ่น นัดแรก วันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 13.30 น.สาวไทยพบกับสหรัฐอเมริกา วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 17.20 น. พบสาวแดนปลาดิบญี่ปุ่น วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 13.30 น.นัดนี้ถือว่าจะสุดมันส์และเป็นเกมระดับ 5 ดาวเมื่อสาวไทยโคจรมาดวลกับสาวแซมบ้าบราซิล และ 12 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. ดวลกับตุรกี
การทำศึกรายกนี้แต่ละชาติจะลงสนามแข่งขัน 4 แมทช์รวมทั้งหมด 12 แมชท์ จากนั้นเมื่อจบ 3 สัปดาห์จะนำ 7 ทีมอันดับดีที่สุดบวกเจ้าภาพรวมเป็น 8 ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่าง 22-26 กรกฎาคม 2569
และที่สำคัญการลงสนามแต่ละแมทช์ทุกทีมจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นสุดยอดของนักตบระดับเวิล์ดคลาสทั้งนี้เพราะทีมอันดับสุดท้ายหรืออันดับ 18 จะตกชั้นและไม่สามารถกลับมาร่วมรายการนี้ได้ในซีซั่น 2027ได้อีก
สำหรับความหวังและโอกาสของทัพนักตบไทยจะสามารถสร้างปรากฎการณ์หรือแสดงศักยภาพให้โลกรู้ว่าเพลงตบของพวกเธอดีพอจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายและไม่สร้างความเสียวให้แฟนๆว่าจะตกชั้นหรือไม่
ต่อกรณีนี้หากส่องไปที่ผลโพซึ่ง KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ได้ผนึกกับ WISDOM และเพจ บี บางปะกง สร้างการมีส่วนร่วมด้วยการสำรวจเรื่อง “เนชั่นส์ลีก 2026 กับโอกาสและความหวังของนักตบสาวไทย” พบว่าด้วยผลงานและลีลาการเล่นในเชิงประจักษ์ที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าสาวไทยมีโอกาสค่อนข้างมากกับการเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
ที่น่าสนใจเชื่อว่าสมาคมกีฬาลูกยางภายใต้การนำของ “นายกนักบริหารมืออาชีพ” นายสมพร ใช้บางยาง และกรรมการบริหารในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังภายใต้ทีมกุนซือคุณภาพคงจะทำการบ้านและเตรียมพร้อมในการงัดตำราพิชัยสงครามออกมาสู้ศึก
อย่างไรก็ตามก่อนที่ศึกนี้จะระเบิดขึ้นอย่างเป็นทางการเชื่อว่านักตบสาวไทยซึ่งมี “โค้ชอ๊อด” และทีมงานคอยหนุนหลังคงจะเตรียมพร้อมสำหรับการอวดเพลงตบภายใต้ลีลาและสีสันที่ผนวกไปด้วยรอยยิ้มและมนต์ขลังเพื่อให้เป็นที่ประทับใจของพ่อยก แม่ยกดังเดิม
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร