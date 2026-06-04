กองทุนกีฬา มอบทุนการศึกษานักกีฬา 70 ล้าน ‘สุรศักดิ์’ สุดปลื้ม เผยข่าวดีปีหน้าเพิ่มวงเงิน 100 ล้าน

ดูแลรอบด้านทั้งในและนอกสนาม! “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2569 จำนวน 1,038 คน รวมเป็นเงิน 70,857,200 บาท พร้อมเผยความสำเร็จตลอด 21 ปีที่ผ่านมา ส่งนักกีฬาถึงฝั่นฝันสำเร็จการศึกษาแล้ว 3,400 คน ยอดทุนรวมทั้งสิ้น 487,312,500 บาท ขณะที่ “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยเงินทุนช่วยหนุนนักกีฬาทั้งด้านการศึกษาควบคู่กับกีฬา แย้มข่าวดีปีหน้าขยายวงเงินทุนแตะ 100 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ห้องพาวิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีการจัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ทุนใหม่) โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมี นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ร่วมด้วย และมีผู้รับทุน นักกีฬา และบุคลากรกีฬา เข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง
บรรยากาศภายในงาน นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและบูธนิทรรศการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ก่อนรับชมวิดีทัศน์การสนับสนุนทุนการศึกษา และกล่าวเปิดงาน จากนั้นเข้าสู่พิธีมอบทุนการศึกษา โดยคณะผู้บริหารได้ขึ้นบนเวทีเพื่อกดโอนเงินแบบเรียลไทม์ มอบทุนการศึกษาให้กับผู้รับทุน นักกีฬา และบุคลากรกีฬา สำหรับในปี 2569 มีจำนวนผู้รับทุน 1,038 คน แบ่งเป็น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ทุนใหม่) จำนวน 298 คน 19,462,800 บาท, สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (ทุนใหม่) จำนวน 311 คน 19,154,400 บาท และสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ทุนต่อเนื่อง) จำนวน 429 คน 32,240,000 บาท รวมยอดทุนการศึกษาปีนี้ทั้งสิ้น 70,857,200 บาท
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 28 (5) ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ซึ่งได้ดำเนินการจัดสรรทุนอย่างกว้างขวาง โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการมุ่งพัฒนาตนเองทางด้านกีฬา ควบคู่ไปกับด้านการศึกษา ให้มีความพร้อมอย่างรอบด้านและยั่งยืน มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน
ทั้งนี้ในแต่ละปีงบประมาณ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยจะจัดการอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา และเรื่องอื่นๆ ตามประกาศของกองทุน พร้อมทั้งมีการอบรมให้ความรู้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมถึงจัดกิจกรรมให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ 2548 จนถึงปี 2569 รวม 21 ปี สนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้ว 4,495 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,312,500 บาท โดยมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 3,400 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับทุนการศึกษา 1,038 คน ซึ่งปี 2569 กองทุนฯ วางเป้าหมายสนับสนุนทุนการศึกษามากขึ้น โดยให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจากเดิมส่งชื่อขอทุนไม่เกิน 3 คน เพิ่มเป็นส่งได้จังหวัดละ 5 คน สำหรับทุนการศึกษาจะมีทั้งเงินอุดหนุนรายเดือน และค่าเล่าเรียน แยกตามระดับการศึกษาดังนี้ ประถมศึกษาและมัธยาศึกษาตอนต้น 2,300 บาทต่อเดือน, มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3,200 บาทต่อเดือน, ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 4,500 บาทต่อเดือน, ปริญญาตรี/โท/เอก 5,800 บาทต่อเดือน
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนวงการกีฬาไทย เพื่อผลักดันกีฬาไทยจากการแข่งขันไปสู่กีฬาเพื่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตควบคู่กัน ซึ่งการจัดอบรมปฐมนิเทศการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักกีฬาไทย และยกระดับขีดความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสร้างผลงานให้กับประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
“การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาและบุคลากรของกองทุนฯ เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่มุ่งเน้นให้นักกีฬาได้พัฒนาทางด้านกีฬาและการศึกษาควบคู่กันไป เพราะนักกีฬาอาจจะมาจากครอบครัวที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ และเวลาที่เขาเสียไปไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ ก็จะได้ทุนนี้เข้ามาช่วย เราไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นนักกีฬาที่เก่งอย่างเดียว แต่อยากให้มีอาวุธทางปัญญาติดตัวด้วย จากการดำเนินการที่ผ่านมาเราได้เห็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านกีฬา และการประกอบอาชีพต่างๆ ก็แสดงให้เห็นว่าทุนนี้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระให้นักกีฬา โดยกว่า 20 ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ได้ขยับกรอบวงเงินของทุนมาถึง 80 ล้าน และปีหน้าก็มีข่าวดีว่า ด้วยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ทรงศักดิ์ ทองศรี มีมติให้มีการขยายวงเงินของทุนนี้เป็น 100 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาและบุคลากรต่อไป"
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดอบรมปฐมนิเทศการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2569 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา การปฏิบัติตนระหว่างรับทุนการศึกษา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬา โดยกองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปีการศึกษา 2569 รวมระยะเวลา 21 ปี และยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา เพื่อให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ก้าวสู่ความสำเร็จทั้งในและนอกสนามอย่างยั่งยืน