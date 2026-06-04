"วิลสัน" ปิดฉาก 14 ซีซัน รับงานนักวิเคราะห์เกม NFL

รัสเซลล์ วิลสัน ควอเตอร์แบ็ก โพร โบว์ล 10 สมัย ประกาศรีไทร์จากศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) เรียบร้อยแล้ว โดยรับงานสถานีโทรทัศน์ "ซีบีเอส สปอร์ตส (CBS Sports)"
การแถลงของ วิลสัน เกิดขึ้นเพียง 2 วัน นับตั้งแต่มีรายงานว่า ตอบรับข้อเสนอตำแหน่งนักวิเคราะห์วิจารณ์เกมของ "CBS Sunday NFL pregame show"
วิลสัน เล่นอาชีพ 14 ซีซัน นับตั้งแต่ถูกดราฟต์รอบ 3 ปี 2012 จากมหาวิทยาลัยเอ็นซี สเตท โดยอยู่กับ ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส 10 ซีซัน คว้าแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล ฤดูกาล 2013 แล้วถูกเทรดไป เดนเวอร์ บรองโกส์ หลังจบฤดูกาล 2021 และย้ายไป พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส กับ นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส ทีมละ 1 ซีซัน
วิลสัน ขว้างระยะรวม 46,966 หลา 353 ทัชดาวน์ เสีย 114 อินเทอร์เซ็ปต์