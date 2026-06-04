"ซาบาเลนกา" ถ้วยหลุดมือ นำ 1 เซต 2 เกมเสิร์ฟ ร่วง 8 คนเฟรนช์ฯ

อารีนา ซาบาเลนกา นักเทนนิสหญิงหมายเลข 1 ของโลก พลาดโอกาสคว้าแชมป์เฟรนช์ โอเพน ครั้งแรก แพ้ ดิยานา ชไนเดอร์ จาก รัสเซีย แบบเหลือเชื่อ 1-2 เซต ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ วันพุธที่ 3 มิถุนายน
ซาบาเลนกา จาก เบลารุส ขึ้นนำ 1 เซต และได้เปรียบ 2 เกมเสิร์ฟ ก่อนแพ็คกระเป๋ากับบ้าน เนื่องจากตีเสียเองยับๆ พ่ายไป 3-6, 7-5, 0-6 ท่ามกลางกระแสลมแรงบนคอร์ต ฟิลิปป์ ชาร์ทริเยร์
ซาบาเลนกา เป็นผู้เล่นแชมป์แกรนด์ สแลม หลงเหลือเพียงคนเดียวของเมน ดรอว์ ทั้งหญิง-ชาย ที่โรลังด์ การ์รอส แต่ผลงานตรงกันข้ามกับสถานะ โดยเสีย 57 อันฟอร์ซ เออร์เรอร์
ชไนเดอร์ มือ 25 รายการ กล่าวหลังล้มผู้เล่นระดับท็อป 10 ของโลกครั้งที่ 2 ของอาชีพ "ฉันรู้สึกเวลาฉันเห็นเขา (ซาบาเลนกา) คุมอารมณ์ไม่อยู่ ฉันคิดว่าฉันมาถูกทางแล้ว ต้องตั้งสมาธิ โฟกัสตัวเอง อย่าใส่ใจเขามากมาย ไม่ว่าเธอจะคุยกับทีมงานของเธออย่างไรหรือทำอะไร"
ชเนเดอร์ จะดวลกับ มายา ชวาลินสกา มือควอลิฟายชาวโปแลนด์ รอบรองชนะเลิศ วันพฤหัสบดีนี้ (4 มิ.ย.) โดยมี มาร์ตา คอสติยุก หรือ เมียร์รา อันเดรเอวา เป็นคู่ต่อสู้รอบชิงชนะเลิศ