"นิกส์" แรงไม่ตก "บรันสัน" กด 30 แต้ม ชนะรวดเพลย์ออฟ 12 เกม

นิว ยอร์ก นิกส์ พลิกจากตามหลัง 14 แต้มครึ่งหลัง เอาชนะ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส 105-95 ขึ้นนำ 1-0 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน ตามเวลาไทย
นิกส์ กลายเป็นทีมที่ 7 ของประวัติศาสตร์ NBA ชนะเพลย์ออฟ 12 เกมรวด โดย เจเลน บรันสัน เหมา 30 แต้ม คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส ช่วยอีก 18 แต้ม 12 รีบาวน์ด โอจี อนูโนบี ซัดไป 17 แต้ม
บรันสัน สกอร์ 13 แต้มเฉพาะควอเตอร์ 4 น้อยกว่า ซาน อันโตนิโอ รวมกันทั้งทีมแค่ 6 แต้ม ก่อนตอกฝาโลงด้วยลูกหมุนตัวจัมพ์ ชู้ต ทิ้งห่าง 100-95 เหลือ 38 วินาที
ทีมของ ไมค์ บราวน์ จบเกมด้วยการรัน 11-0 กลายเป็นทีมแรกที่เอาชนะ สเปอร์ส เกม 1 ของรอบชิงชนะเลิศ (สเปอร์ส สถิติขนะ 6 แพ้ 0) ขณะที่ สเปอร์ส ตามหลังครั้งแรกของรอบชิงชนะเลิศก่อนจบซีรีส์
สถิติของ สเปอร์ส ไม่เคยตกเป็นรองใครรอบชิงชนะเลิศ เกือบสิ้นสุดมาหลายครั้ง โดยเสมอ นิว เจอร์ซีย์ เน็ตส์ 2 ครั้งปี 2003, เสมอ ดีทรอยต์ พิสตันส์ 2 ครั้งปี 2005, เสมอ ไมอามี ฮีต 3 ครั้งปี 2013 ก่อนแพ้ซีรีส์ 3-4 เกม และเสมอ ไมอามี 1 ครั้งปี 2014
เกมนี้ วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ สเปอร์ส แบกทีม 26 แต้ม 12 รีบาวน์ด แต่ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 6 จาก 21 ครั้ง สเตฟอน แคสเซิล ส่อง 17 แต้ม และ ฌูเลียง ชามปาญี กับ ดีแลน ฮาร์เปอร์ส คนละ 16 แต้ม
เกม 2 ยังสู้กันต่อที่เมืองซาน อันโตนิโอ วันที่ 6 มิ.ย. (ไทย) โดย นิกส์ ต้องการชัยชนะอีก 3 เกม เพื่อคว้าแชมป์สมัยที่ 3 ของแฟรนไชส์ หลังรอคอยมานาน 53 ปี