“แอม-แพรวา” ผงาดแชมป์โปโลน้ำลีกอิสราเอล พร้อมคว้ารางวัล MVP

นักกีฬาโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย “แพรวา” รักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล และ “แอม” ภัณฑิลา อาสายุทธ์ สร้างผลงานยอดเยี่ยมในฤดูกาล 2025–2026 มีส่วนช่วยทีมฮาโปแอล โยคเนียม (Hapoel Yoqneam) สโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอล คว้า “ดับเบิลแชมป์” นอกจากนี้ ภัณฑิลา อาสายุทธ์ ยังได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (Most Valuable Player: MVP) อีกด้วย
มักซิม คอร์ดอนสกี้ เฮดโค้ชโปโลน้ำทีมชาติไทย เปิดเผยว่า สำหรับพวกเรา นี่คือความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมและเป็นเครื่องยืนยันว่าทิศทางการพัฒนาที่เราเลือกนั้นถูกต้อง นักกีฬาของเราในอิสราเอลได้รับประสบการณ์ระดับนานาชาติอย่างมหาศาล พวกเธอไม่เพียงลงแข่งขันในลีกอิสราเอลเท่านั้น แต่ยังได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกของยุโรปและอิสราเอลคัพอีกด้วย สุดท้ายทีมของพวกเธอสามารถคว้าได้ทั้งแชมป์อิสราเอลคัพและแชมป์ลีกอิสราเอล
สิ่งที่น่ายินดีเป็นพิเศษคือผลงานของผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติไทย ผมมีโอกาสเข้าชมรอบชิงชนะเลิศด้วยตัวเอง และรู้สึกประทับใจมากกับผลงานของเธอ เธอสามารถเซฟจุดโทษได้ระหว่างเกมและป้องกันประตูได้อย่างยอดเยี่ยม เสียเพียง 6 ประตูตลอดทั้งเกม ซึ่งถือว่าเป็นผลงานระดับสูงมาก
นอกจากการคว้าแชมป์แล้ว เธอยังได้รับรางวัล MVP ของรอบชิงชนะเลิศอีกด้วย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทั้งทีมชาติไทยและวงการโปโลน้ำไทย
ขณะที่ “พลอยใส” จณิสตา ถิ่นวิลัย กับ “เค้ก” กฤษณา พวงทอง ที่อยู่กับทีม Dinamo-Uralochka ของลีกรัสเซีย สามารถคว้าเหรียญทองแดง ศึก Russian Championship – Euro-Asian League โดย มักซิม ได้กล่าวว่า พวกเธอย้ายไปร่วมทีมในช่วงกลางฤดูกาล จึงต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วกับประเทศใหม่ ระบบการฝึกซ้อมใหม่ และรูปแบบการเล่นที่แตกต่างออกไป แต่ทั้งสองคนสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในระดับสูงได้
สิ่งสำคัญคือพวกเธอได้ฝึกซ้อมและแข่งขันกับสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีระบบพัฒนาเยาวชนที่แข็งแกร่ง และมีวัฒนธรรมแห่งความสำเร็จ สโมสรแห่งนี้เคยเป็นรองแชมป์ยุโรปและเป็นแชมป์รัสเซียหลายสมัย
มักซิม ยังกล่าวอีกว่า หากประเมินโครงการนี้โดยรวม ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เราสามารถส่งนักกีฬาของเราไปพัฒนาตัวเองในลีกชั้นนำของยุโรปก่อนการแข่งขันระดับนานาชาติที่สำคัญ
เป้าหมายหลักไม่ใช่การคว้าเหรียญรางวัล แต่คือการเพิ่มประสบการณ์ ยกระดับความสามารถส่วนบุคคล และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสูงของโลก เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นอกจากจะได้รับประสบการณ์แล้ว นักกีฬาของเรายังสามารถคว้าแชมป์และเหรียญรางวัลกับสโมสรของตนเองได้อีกด้วย ซึ่งโครงการพัฒนานักกีฬาในต่างประเทศนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในอนาคต ขณะนี้เราให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬารุ่นเยาว์ทั้งด้านร่างกาย เทคนิค และแทคติก
“เป้าหมายระยะสั้นคือการแข่งขันเอเชียนเอจกรุ๊ปที่ไทย เป็นเจ้าภาพ หลังจากนั้นเรามีแผนจัดค่ายฝึกซ้อมร่วมกับทีมระดับแนวหน้าของโลก เพื่อให้นักกีฬาของเราได้รับประสบการณ์และพัฒนาต่อเนื่องในระดับนานาชาติ เรากำลังสร้างระบบพัฒนาระยะยาวสำหรับโปโลน้ำไทย และการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ ผู้สนับสนุน และพันธมิตรต่าง ๆ จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน” มักซิม กล่าว