“ศีลธรรม” ชน “มิราจ” กำปั้นไทยวัดอิหร่าน ศึกเพชรยินดี

ศีลธรรม ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชน มิราจ ว.อุรชา ดวลพิกัดเดือดวัดใจความแกร่งทางมวยไทย ศึกเพชรยินดี วันพฤหัสบดีนี้
แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดกับศึกเพชรยินดี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน นี้ ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่มวยดุเดือดเลือดพล่านกับการโคจรมาพบกันของสองยอดมวยต่างสไตล์ในพิกัด 131 ปอนด์ ทางด้านมุมแดง ศีลธรรม ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยอดมวยไอคิวสูงวัย 20 ปีจากพัทลุง ขนสถิติชนะรวดสามไฟต์ติดมาพร้อมอาวุธซ้ายธรรมชาติอันตราย ทั้งแข้งซ้ายที่หนักหน่วงแม่นยำและการไล่แขนแทงเข่าในที่แหลมคมทว่าไฟต์นี้ต้องแบกน้ำหนักและรับแรงปะทะกับมวยโครงสร้างใหญ่
ขณะที่มุมน้ำเงิน มิราจ ว.อุรชา จอมเก๋าวัย 24 ปีจากอิหร่าน พกความมั่นใจมาเต็มร้อยด้วยผลงานชนะรวดสามไฟต์และเป็นการน็อกเอาต์ถึงสองครั้ง จุดเด่นอยู่ที่รูปร่างสูงใหญ่ถึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตร ได้เปรียบทั้งความหนาและพลังกำปั้นที่พร้อมเช็กบิลได้ตลอดเวลา
แฟนมวยร่วมลุ้นเกมการชกบนเวทีคาดว่าศีลธรรมจะใช้ความพริ้วไหวเดินเกมวงนอกดักวางแข้งซ้ายแล้วคุมจังหวะไม่ปะทะโดยตรง หรือ มิราจจะใช้ความใหญ่เดินบดเบียดชวนทะเลาะด้วยหมัดและเตะเจาะยางเพื่อตัดกำลัง ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง true4u ช่อง 24 และ TrueVisions NOW ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถสมัครแพ็กเกจ Now Muay Thai เพื่อรับชมมวยสดได้ทุกวันตลอดสัปดาห์รวมถึงคลังวิดีโอย้อนหลังได้อีกมากมาย ผ่านช่องทางที่กำหนดเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญของวงการมวยไทย
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