“ธนพร” เปิด 4 อันเดอร์ นำรอบแรก สิงห์-เอสเอที เลดีส์ฯ

ธนพร ผลิตวานนท์ นักกอล์ฟสาวจากชลบุรี ประเดิม 4 อันเดอร์พาร์ 68 ขึ้นนำเดี่ยวหลังจบรอบแรกกอล์ฟ ”สิงห์-เอสเอที เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ที่สนามเดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมี กัญจน์ บรรณบดี และรีน่า ทาเทมัตสึ ตามหลังสโตรคเดียว
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน ”สิงห์-เอสเอที เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้ ที่สนามเดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท ระยะ 6,610 หลา พาร์ 72 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักกอล์ฟสตรีร่วมชิงชัย 94 คน แบ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 75 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 19 คน โดยผู้ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 2 แสนบาท
เปิดฉากการแข่งขันวันแรก โปรบุ๊ค-ธนพร ผลิตวานนท์ วัย 27 ปีจากชลบุรี ประเดิมหวด 4 เบอร์ดี้ ไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 ขึ้นผู้นำเดี่ยว โดยมี โปรตาต้า-กัญจน์ บรรณบดี แชมป์ไทยแอลพีจีเอ 2025 ที่นครนกยก และรีน่า ทาเทมัตสึ โปรป้ายแดงลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ตามหลังสโตรคเดียวที่สกอร์คนละ 3 อันเดอร์พาร์ 69
ธนพร ผลิตวานนท์ ดีกรีแชมป์ไทยแอลพีจีเอ 2025 ที่หัวหิน เผยว่า “วันนี้แรกๆ ออกไปพัตต์ดีมาก ทุกอย่างดีหมดเลย มีตอนกลางๆ พัตต์เบอร์ดี้ไม่ค่อยลง แล้วมาได้สองหลุมสุดท้าย วันนี้ตีแฟร์เวย์อยู่หมด ทำเรกกูล่าร์ออนได้ทั้ง 18 กรีน ชิพพัตต์ดีหมด ไม่มีโบกี้เลย อีกสองวันก็ตีเหมือนเดิมตามเกมแพลนที่วางไว้ ที่ตีดีเพราะซ้อมเยอะและเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง บอกกับตัวเองว่าให้มั่นใจในช็อตของเรา”
อันดับสี่ร่วมที่สกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 70 ได้แก่ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติ แชมป์ไทยแอลพีจีเอ 2026 สนาม 3 ที่รอยัลฮิลส์, ปวริศา ยกทวน จอมเก๋าจากนครศรีธรรมราช, อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ จากนครราชสีมา และสิธานาท สิงหนาถ