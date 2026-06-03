“พิ้งค์” ฉลุย “เมย์” ร่วง “วิว” ยังเจ็บ ยอมรีไทร์ตัวศึกใหญ่ ขนไก่อินโดนีเซียโอเพ่น 2026

"น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 24 ของโลก ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ศึกใหญ่ แบดมินตันอินโดนีเซีย โอเพ่น 2026 เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 หลังเอาชนะ เหงียน ทุยลินห์ มือ 25 ของโลกจากเวียดนาม ไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-8 และ 21-13
รอบต่อไป “น้องพิ้งค์” จะเข้าไปพบกับ ชิว ปิน เชียน มือ 13 ของโลก จากไต้หวัน ที่พลิกล็อคเอาชนะ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก จากไทย ไป 2-1 เกม 19-21, 21-16, 21-19 ต่อไป
ด้านประเภทชายเดี่ยว "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 3 ของโลก ที่ลงสนามพบกับ โทม่า จูเนียร์ โปปอฟ จากฝรั่งเศส
ยังมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังอักเสบที่ตกค้างมาจากสัปดาห์ก่อนที่สิงคโปร์ ทำให้ "วิว" เล่นไปได้เพียง 6 คะแนน (ขณะตามหลัง 1-5) ก่อนตัดสินใจขอรีไทร์เพื่อเซฟร่างกาย
ประเภทคู่ผสมรอบแรก "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก ล้างตาเอาชนะ ยูอิชิ ชิโมกามิ และ ซายากะ โฮบาระ จากญี่ปุ่นได้สำเร็จ หลังพ่ายมาในสัปดาห์ก่อน โดยเบียดชนะไปแบบหวุดหวิด 2-1 เกม 23-21, 19-21, 21-19 ผ่านเข้ารอบสองไปพบกับคู่จากมาเลเซียต่อไป