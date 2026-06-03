แมนฯ ยูคอนเฟิร์ม "ฮอยจ์ลุนด์" ซบนาโปลี 38 ล้านปอนด์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ยืนยัน ราสมุส ฮอยจ์ลุนด์ กองหน้า ย้ายไป นาโปลี เรียบร้อยแล้ว ค่าตัว 38 ล้านปอนด์ (มากกว่า 1,670 ล่้านบาท)
ข้อตกลงมีผลแบบอัตโนมัติโดย นาโปลี ผ่านควอลิฟาย ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก หลังจ่ายค่ายืมแก่ ยูไนเต็ด 5.2 ล้านปอนด์ (ประมาณ 230 ล้านบาท) ฤดูกาล 2025-26 ที่ผ่านมา
หัวหอกวัย 23 ปี ซึ่งเคยเล่นให้ อตาลันตา ก่อนย้ายสู่ถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ปั 2023 ค่าตัว 72 ล้านปอนด์ (ราว 3,170 ล้านบาท) ซัลโว 16 ประตูให้ นาโปลี หลังคืนสังเวียน กัลโช เซเรีย อา
ฮอยจ์ลุนด์ ยิง 26 ประตู จาก 95 เกม ในฐานะขุนพล "ปิศาจแดง" แต่รู้ว่าโอกาสลงสนามจำกัด หลังสโมสรทุ่มเงิน 74 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3,260 ล้านบาท) คว้า เบนจามิน เซสโก ซัมเมอร์ที่แล้ว
แถลงการณ์จาก แมนฯ ยูไนเต็ด ระบุ "ราสมุส ฮอยจ์ลุนด์ ย้ายไป นาโปลี แบบถาวรแล้ว"
"ผู้เล่นทีมชาติเดนมาร์ก ย้ายไปสโมสรของอิตาลีแบบยืมตัวฤดูกาลที่แล้ว ยิง 16 ประตู จาก 44 เกมทุกรายการ และปัจจุบันเป็นนักเตะ นาโปลี อย่างสมบูรณ์แล้ว"
"แฟนบอล ยูไนเต็ด ตั้งแต่วัยเด็ก ย้ายจาก อตาลันตา ซัมเมอร์ปี 2023 ยิง 26 ประตู จาก 95 เกม เขาเป็นนะกเตะชุดแชมป์เอฟเอ คัพ 2024 โดยลงเล่นเป็นสำรอง พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี ที่สนามเวมบลีย์"
"ตั้งแต่เริ่มฤดูกาล 2025-26 ฮอยจ์ลุนด์ กลับไปอิตาลีแบบยืมตัว 1 ซีซัน ช่วย นาโปลี คว้าแชมป์อิตาเลียน ซูเปอร์ คัพ และรองแชมป์เซเรีย อา บุคลากรทุกคนของสโมสรขอให้ ราสมุส โชคดี"
การยืนยัน ฮอยจ์ลุนด์ ถูกปล่อยออกจากทีม เกิดขึ้นหลัง ยูไนเต็ด ตกลงค่าตัวกับ อตาลันตา คว้า เอแดร์สัน มิดฟิลด์บราซิเลียน 38 ล้านปอนด์ (มากกว่า 1,670 ล้านบาท)