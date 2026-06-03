สมาคมฟุตบอลจับมือฟีฟ่า จัดอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) จัดโครงการ FIFA Assessment Training ระหว่างวันที่ 2–5 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลอัลไพน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Coach Educators หรือผู้สอนผู้ฝึกสอน ให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาผู้ฝึกสอนของสมาคมสมาชิก
การจัดโครงการครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคของ นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการศึกษาผู้ฝึกสอนและการพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านฟุตบอล เพื่อให้ระบบการพัฒนาผู้ฝึกสอนของประเทศไทยมีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FIFA อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพฟุตบอลไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน
สำหรับพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจากสมาคมสมาชิก และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้สอนผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมาตรฐานการศึกษาผู้ฝึกสอนและการพัฒนาวงการฟุตบอลในระยะยาว
โครงการ FIFA Assessment Training มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Coach Educators ตามกรอบมาตรฐานของ FIFA โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านการสังเกต การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพการสอน ตลอดจนการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษาผู้ฝึกสอนของแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้แทนจากสมาคมสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 2 สมาคม ได้แก่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งส่งวิทยากรหลัก (Coach Educators) เข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งส่งวิทยากรหลักเข้าร่วมจำนวน 7 ท่าน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 13 ท่าน
โครงการ FIFA Assessment Training ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง FIFA และสมาคมสมาชิกในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาผู้ฝึกสอนฟุตบอล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาผู้ฝึกสอนให้ทัดเทียมนานาชาติ และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาฟุตบอลในระดับเยาวชน ระดับอาชีพ และระดับทีมชาติต่อไปในอนาคต