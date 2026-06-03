นักสนุกเกอร์ร่วมมอบข้าวสาร-ไข่ไก่ 3 ชุมชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชินี

ผู้จัดการสอยคิวทีมชาติไทย นำนักกีฬาสนุกเกอร์มอบอาหารแห้งให้ชุมชน ร่วมสร้างความดีในวันมหามงคล สมเด็จพระราชินี กิจกรรมต่อไปเตรียมสร้างลานกีฬา-สนามฟุตบอลมอบให้ชุมชนจังหวัดนครพนม ปลายปีนี้ ย้ำเจตนารมณ์ขอจัดทุกปี เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนทั่วกรุงเทพ
พล.ต.วรวุฒิ ทองศรีงาม อดีตเลขาธิการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอำนาจ ชยานุรักษ์ ผู้จัดการทีมสนุกเกอร์ทีมชาติไทย (ชุดแชมป์ซีเกมส์) นำนักกีฬาสอยคิวทีมชาติไทย ประกอบด้วย พงศกร จงใจรักษ์ (ท็อป จันท์), กฤษณัส เลิศสัตยาทร (นุ้ก สงขลา), สุริยา สุวรรณสิงห์ (หรั่ง พัทยา) สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยการนำอาหารแห้ง ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง / น้ำมันพืชขวดละ 1 ลิตร จำนวน 1.000 ขวด / น้ำปลา 1.000 ขวด / บะหมี่สำเร็จรูป 2,000 ซอง และ ไข่ไก่ อีกจำนวน 10,000 ฟอง มอบให้กับ ตำรวจชั้นผู้น้อย สน.วัดพระยาไกร , ผู้อยู่อาศัยในชุมชนวัดพระยาไกร, ตำรวจชั้นผู้น้อย สน.สำเหร่ และ ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนสำเหร่ รวมถึง สถานีตำรวจจังหวัดนครพนม ทั้งหมด 3 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ชุด
นายอำนาจ ชยานุรักษ์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพรรคพวก เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่นับถือ ประกอบด้วย บริษัทวีวินน์ อินเทอร์นิตี้ จำกัด, ธนอรรถ ตรีธิติธัญ, นกรณ์ สุคนธชาติ, ศิขรินทร์ สมานรักษ์, รุ่งโรจน์ บุญอุดมเสถียร และ แสงชัย ถิรชวลิต บริจาคร่วมกันเกือบ 5 แสนบาท โดยทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569 ณ ชุมชนวัดพระยาไกร โดยมี พ.ต.อ. วาทิตย์ โรจนไพฑูรย์ ผู้กำกับ สถานีตำรวจวัดพระยาไกร เป็นผู้รับมอบส่งต่อให้ชุมชน และ สน.สำเหร่ โดยมี พ.ต.อ.ธนา มะลิงาม ผู้กำกับ สน.สำเหร่ และ ผู้นำชุมชนเป็นตัวแทน 4 ใน 16 ชุมชน รับมอบส่งต่อให้กับชุมชนสำเหร่ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาสนุ้กเกอร์ทีมชาติ ต่างเต็มใจทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อน้อมถวายแด่สมเด็จพระราชินี เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม นายอำนาจ ชยานุรักษ์ ยังได้ยืนยันอีกด้วยว่า กิจกรรมเพื่อสังคมจะไม่ยอมหยุดแต่เพียงเท่านี้ ตลอดทั้งปียังยินดีเดินหน้าสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการแบ่งเบาภาระให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน และ สร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆ คน ซึ่งกิจกรรมต่อไปได้ร่วมกัลยาณมิตร เตรียมสร้างสนามฟุตบอล เป็นลานกีฬามอบให้กับชุมชนที่จังหวัดนครพนม โดยขณะนี้กำลังสำรวจพื้นที่ ที่เหมาะสม พร้อมลงมือสร้างเพื่อมอบให้ภายในปีนี้ อย่างแน่นอน