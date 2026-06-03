มือวาง 1 หืดจับก่อนทะยานตัดเชือก “ณิชวรัชญ์” ชนะขาดหวดเอเชียนโฟร์ทีน

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ (2) 2026" สนาม 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2569 เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย
ไฮไลท์ประเภทชายเดี่ยว ลีโอ โกวิทวัฒนชัย นักหวดไทย มือ 47 เยาวชนเอเชีย และยังเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ เกือบพลาดท่าให้กับ เรโซ ทานุโจโย จากอินโดนีเซีย มือ 172 เยาวชนเอเชีย และมือวางอันดับ 5 หลังจาก ลีโอ พ่ายเซตแรก ก่อนรวบรวมสมาธิสู้ใหม่ จนคว้าชัยได้ในสองเซตถัดมา และแซงเอาชนะไป 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 4-6, 6-3 และ 6-2
ลีโอ ควงแร็กเกตคู่ใจผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ นักเทนนิสไทยด้วยกัน มือ 721 เยาวชนเอเชีย ซึ่งในรอบก่อนรองฯ พลิกกลับมาเฉือนชนะ ธีร์ ศรประสิทธิ์ 2-1 เซต 5-7, 6-2 และ 6-2
ทางด้าน ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข นักเทนนิสไทย มือ 107 เยาวชนเอเชีย และมือวางอันดับ 3 ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว หลังจากแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ และเอาชนะ วาร์วารา คูไวด์เซวา มือวางอันดับ 8 ได้แบบขาดลอย ทั้งสองเซต 6-1 และ 6-0
ณิชวรัชญ์ ฉลุยตัดเชือกกับ กฤษณา รอดประเสริฐ มือวางอันดับ 7 และมือ 330 เยาวชนเอเชีย ที่ในรอบก่อนรองฯ ชนะ ธันยธรณ์ ศรีอรุณนิรันดร์ 2-0 เซต 6-4, 6-3
ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (วาง 7) แพ้ โจชัว ฉุ่ย (2-ฮ่องกง) 2-6, 5-7, ปรัตถกร ภาชีรัตน์ ชนะผ่าน ซัลมาน อัลยามี (8-ซาอุดีอาระเบีย)
ส่วนหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ วิมุตติญา พงษ์หนู (วาง 4) แพ้ อลิซ คาร์โดซี่ (5-ออสเตรเลีย) 4-6, 2-6, เอมิลี่ เหดิน แพ้ เจี๋ยนี พาน (ฮ่องกง) 1-6, 1-6