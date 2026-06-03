ชูต TOA3X3 เดือดจัด นนท์วิทย์-อสช.ธนบุรี-ชงโคแบ่งแชมป์

สนามที่ 4 สุดเดือด ศึกยัดห่วง TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศกลับมาลุยกันที่นนท์สนามกฟผ.แอร์เย็นฉ่ำ ขุนพลนักชูตรวมทีมกันมาแข็งโป๊กแถมมีกองเชียร์ส่งเสียงดังสนั่น เด็กสีเสื้อดังทั้งคริสเตียน อัสสัมฯธนฯ นนท์วิทย์ ดวลกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันก่อนแบ่งแชมป์กันครบหน้า ขณะที่ทีมหญิง 3P Basketball-ศิลปากรทะลุแชมป์ในรุ่น 18 และ 23 ปี
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศ โดยปีนี้พิเศษสุดร่วมกับภาครัฐเข้าโครงการ “โครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development กีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” ขยายจัดแข่งเป็น 15 สนาม พร้อมกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ เปิดคลินิกพี่สอนน้อง 5 ภาค, เปิดอบรมโค้ช 4 ภาค, ดึงนักบาสฯฝีมือดีเข้าแคมป์ 2 ครั้งผลักดันสู่ทีมชาติ
ก้าวสู่สนามที่ 4 ณ จังหวัดนนทบุรี โดยปักหลักกันที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ ภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย โดยสนามนี้พิเศษจัดอบรมโครงการพี่(ทีมชาติ)สอนน้อง โควตาภาคกลาง โดยทีมชาติ มีทั้ง "จูเนียร์" อิมมานูเอล เอเจสุ ณกรณ์ ใจสนุก อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล มาร่วมให้ความรู้อย่างใกล้ชิด สนามนี้ได้รับเกียรติจากนาย นพคุณ ปัญญาเสริมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นาย นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลประเทศไทย เป็นประธานร่วมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, นายนายปิยพงศ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ฯลฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
การแข่งขันในสนามนี้มีแข่งขันทั้งหมด 10 รุ่น และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่น โดยเฉพาะในประเภทเยาวชนชาย โรงเรียนดังด้านยัดห่วงทั้ง อัสสัมชัญธนบุรี (ACT) กรุงเทพคริสเตียน(BCC) บุกมาเยือนถิ่น นนทบุรีวิทยาลัย (นบ.ว.) ต่างขนขุนพลแนวหน้ามาดวลกันแบบหนักหน่วงเรียกเสียงเชียร์ลั่นโรงยิมซึ่งต่างก็มีดี ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศกันหมดโรงเรียนละ 2 รุ่น ดวลกันถึงนาทีสุดท้ายชนิดอุณหภูมิทะลุปรอทแตก ผลแบ่งแชมป์กันไปโรงเรียนละ 1 รุ่นสมศักดิ์ศรี
ด้านทีมหญิงพลิกล็อค วัดน้อยนพคุณ เจ้าแม่บาสฯหญิงชั่วโมงนี้พลาดแชมป์ไปหมด โดนทีเด็ดของ chuu Shotclock ในรุ่น 14 ปีและ 16 ปี ส่วน รุ่น18 ปี 3p Basketball ที่กวาดแชมป์ TOA 3 x 3 Winter ทุกสนามแบกน้ำหนักข้ามรุ่นมาท้าชิง และปล่อยทีเด็ดซิวแชมป์ไปอย่างสนุก โดย ปาณิสรา ชินบุตร ทำแต้มเป็นกอบเป็นกำ พร้อมรับรางวัล MVP รุ่นนี้ไปกอดด้วย ดังผลการแข่งขันดังนี้
ผลการแข่งขัน TOA 3x3 Basketball All Thailand - Domestic Power 2026 สนามที่ 4 จ.นนทบุรี มีดังนี้ รุ่น 12 ปี Mixed ชิงชนะเลิศ Kubon Warriors ชนะ CVN 20 - 15, ชิงที่ 3 PJ ชนะTMS BASKETBALL 6 - 5
รุ่น 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ BCC X ชนะ ACT CLUB 12 - 6, ชิงที่ 3 BCC B ชนะ PK X THAKIRA 18 - 16, ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ CHUU ชนะ วัดน้อยนพคุณ12 - 9, ชิงที่ 3 CHUU ACADEMY ชนะ Airballers 12 - 2
รุ่น 16 ปีชาย ชิงชนะเลิศ ACT WHITE ชนะ นบ.ว. Vampire A 15 - 10, ชิงที่ 3 Amigos ชนะ
Ps A 10 - 6 ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ Shotclock ชนะ วัดน้อยนพคุณ 21 -10 ชิงที่ 3 Blazers ชนะ Absornsawan 12 -5
รุ่น 18 ปีชาย ชิงชนะเลิศ นบ.ว. Vampire A ชนะ BCC A 11 - 9, ชิงที่ 3 BCC B ชนะ ผักไห่สุทธาประมุข 14 - 11, ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ 3P Basketball ชนะ BMW2 19 - 5 ชิงที่ 3 CHUU ชนะ 999 aura no skill 11 - 7
รุ่น 23 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ C HOOP gong gang ชนะ WNU23 21 - 11, ชิงที่ 3 KUBC A ชนะ แมวเหมียว 13 - 12 ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ EDU SILPAKORN B ชนะ CHUU 19 - 16, ชิงที่ 3 SRIPATUM UNI ชนะ EDU SILPAKORN A18 - 5 และ ประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ หว่อง ว่อง ไว ชนะ สายฟ้า 14 - 12, ชิงที่ 3 ทีเด็ดลาดกระบัง ชนะ C-HOOP T1 13 - 12
สำหรับสนามต่อไป เป็นสนามที่ 5 จะไปที่ โดมอเนกประสงค์ รร.พุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. นี้