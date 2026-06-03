Think Curve ร่วมมือ S1 Signature Snooker Club ดูแลสิทธิประโยชน์ 2 นักสอยคิวไทยลุยศึกอาชีพโลก 2026/27

บริษัท คิดไซด์โค้ง จำกัด แพลตฟอร์มกีฬาและพัฒนาเยาวชนแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ Think Curve - คิดไซด์โค้ง ประกาศก้าวสำคัญในวงการกีฬาไทย หลังบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการเข้ามาเป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน์และการตลาดเต็มรูปแบบให้กับ 2 นักสอยคิวระดับยอดฝีมือจากค่าย เอสวัน ซิกเนเจอร์ สนุกเกอร์ คลับ (S1 Signature Snooker Club) เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการเดินทางไปสู้ศึกสนุกเกอร์อาชีพโลก ประจำฤดูกาล 2026/27
สำหรับสองนักสนุกเกอร์ความหวังของไทยแห่งค่ายเอสวันที่ทางคิดไซด์โค้งจะเข้ามาดูแล ประกอบด้วย ติม กาญจน์ หรือ ชัชพงศ์ นาสา ที่เตรียมออกเดินทางไปลุยศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกเป็นฤดูกาลที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีระดับโลกมาแล้วอย่างเต็มอิ่มในฤดูกาลที่ผ่านมา
แมน นครปฐม หรือ ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ จอมคิวมากประสบการณ์ที่จะหวนกลับคืนสู่ยุทธจักรคิวอาชีพโลกอีกครั้งในรอบ 10 ปี หลังจากเพิ่งคว้าการ์ดเล่นอาชีพจากศึกคิวสกูล 2026 เอเชีย/โอเชียเนีย รายการแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
การจับมือร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นการผลักดันและสนับสนุนความสามารถของนักสอยคิวไทยให้ก้าวไกลในเวทีอาชีพโลก โดย Think Curve จะเข้ามาดูแลในส่วนของผู้สนับสนุน ภาพลักษณ์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักกีฬาสามารถโฟกัสกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้อย่างเต็มที่
กฤติกร ธนมหามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คิดไซด์โค้ง ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ทางคิดไซด์โค้งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนักกีฬาสนุกเกอร์ของไทย เป้าหมายสำคัญคือการนำความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการตลาดกีฬามาช่วยต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับนักกีฬา
“การมีทีมงานเข้ามาดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์นอกสนาม จะช่วยให้ ติม กาญจน์ และ แมน นครปฐม สามารถทุ่มเทสมาธิทั้งหมดไปกับการฝึกซ้อมและทำผลงานบนโต๊ะแข่งขันได้อย่างไร้ความกังวล มั่นใจว่าทั้งสองคนจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเวทีระดับโลกได้อย่างแน่นอน”
ทางด้าน ไชยพงศ์ กรวสุรมย์ เจ้าของกิจการ S1 Signature Snooker Club ได้เปิดเผยว่า “การได้คิดไซด์โค้งเข้ามาเป็นพันธมิตรถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเติมเต็มการดูแลนักกีฬาให้มีความเป็นมืออาชีพครบทุกมิติ นักกีฬาทั้งสองคนมีความมุ่งมั่นและผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนัก การได้ทีมงานที่เชี่ยวชาญมาช่วยบริหารจัดการเรื่องภาพลักษณ์และผู้สนับสนุน จะเป็นแรงผลักดันและสร้างพลังใจที่ดีเยี่ยม เพื่อให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความสำเร็จในฤดูกาล 2026/27 ตามเป้าหมายที่วางไว้”