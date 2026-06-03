"แมนฯ ยู" เคาะค่าตัว "เอแดร์สัน" 35 ล้านปอนด์ ปิดดีลก่อนพรีซีซัน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ตกลงค่าตัว เอแดร์สัน มิดฟิลด์ อตาลันตา 35 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,540 ล้านบาท)
เอแดร์สัน วัย 26 ปี จะเซ็นสัญญา 4 ปีที่ยูไนเต็ด บวกอ็อปชันขยายอีก 12 เดือน
กองกลางบราซิเลียน ยังเหลือขั้นตอนตรวจร่างกาย โดยแหล่งข่าวเผยว่า การซื้อ-ขายน่าจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม หรือก่อนเก็บตัวพรีซีซัน
เอแดร์สัน จะเป็นการเซ็นสัญญาคนแรก นับตั้งแต่ ไมเคิล คาร์ริค รับตำแหน่งเฮดโค้ชแบบถาวร เดือนพฤษภาคม
ตามข้อตกลง "ปิศาจแดง" ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 3,9 ล้านปอนด์ (ราว 172 ล้านบาท)
แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ 20 สมัย เน้นเสริมขุมกำลังแดนกลาง ซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนหลัง คาเซมิโร กองกลางตัวเก๋าวัย 34 ปี หมดสัญญาวันที่ 30 มิ.ย.