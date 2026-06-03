คนไม่สำนึกบุญคุณไม่มีวันเจริญ! “บิ๊กฉ่อย” ซัดแข้งเมืองทองทวงเงิน ชี้เลี้ยงดูอย่างดีพอมีปัญหาย้อนด่าสโมสร

“บิ๊กฉ่อย” ยุทธนา ทวีสรรพสุข ผู้ใหญ่คนสนิทของ “บิ๊กเป้” รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำนวยการสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ฟาดแรงถึงประเด็นที่นักเตะกิเลนผยองหลายคน ทยอยกันออกมาทวงเงินเดือนที่สโมสรค้างเอาไว้ผ่านรายการ “คนกีฬาถาม หมอสนามตอบ”
“จริงๆแล้วนักฟุตบอลต้องรู้อยู่แล้วว่า สภาพคล่องของทีมในช่วงนี้ไม่ค่อยดี ยังเชื่อว่าเมื่อมีสปอนเซอร์รายใหม่เข้ามา เมืองทองเขาไม่ค้างให้เสียฟอร์มหรอก ไม่ให้มาทวงหรอก”
“ไอคนที่อยู่ต่อไม่ค่อยมีปฏิกิริยาหรอก แต่ไอคนที่ไม่อยู่ต่อ โพสต์นู้นโพสต์นี้ ตอนอยู่เมืองทอง คุณไม่พูดละ ว่าเมืองทอง ทำให้คุณดัง เลี้ยงคุณมาตั้งแต่อายุ 15-16 ปี แต่พอวันนี้ทีมมีปัญหา เรื่องเงินทองติดขัด คุณออกมาพูดให้ร้ายเขา บางทีเราก็ต้องสำนึกเรื่องบุญคุณด้วย”
“เงินอะ ทุกคนก็อยากได้ แต่ขอให้รอหน่อยเท่านั้นหละ ขอให้สำนึกบุญคุณคนเยอะๆ คนที่ไม่สำนึกบุญคุณอะ มันไม่มีความเจริญหรอก ทำดีได้ดี แต่บุญคุณต้องทดแทน คุณออกมาพูดอย่างเนี่ยะ มันเสียหายสโมสรหมด ผมเชื่อว่า เมืองทอง จ่ายเงินแน่นอน สุดท้ายช่วยสำนึกบุญคุณหน่อย เขาเลี้ยงคุณมาตั้งแต่อายุ 15-16 หลายคนที่โพสต์ๆๆ คือ ไม่อยากอยู่ แค่นั่นแหละ ผมก็ไม่รู้ว่าพวกคุณจะได้ดีหรือเปล่า คนที่จากจากเมืองทอง ที่มันมีปัญหาเรื่องเงิน ผมก็ไม่เห็นได้ดีสักคน”