นาจานศึกษา-สกลทวาปี ควงแขนเข้ารอบทั้ง 2 รุ่น เปิดฉากเดือด GLO Cup 2026 อีสานตอนบนวันแรก

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) รอบคัดเลือกสนามที่ 5 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่จังหวัดขอนแก่น เปิดฉากการแข่งขันวันแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 โดยลงสนามแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม A-F ของทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี เพื่อเฟ้นหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์
สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรุ่นละ 48 ทีม แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนแข่งขันในระบบน็อกเอาต์เพื่อหาแชมป์ภูมิภาค และ 4 ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นจะคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนภาค ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ผลการแข่งขันวันแรกในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี โรงเรียนนาจานศึกษา หนึ่งในตัวแทนรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา ยังคงโชว์ฟอร์มสมราคา หลังเก็บชัยชนะ 2 นัดรวดเหนือ บ้านกรวดจูเนียร์ อคาเดมี่ 8-0 และ ศิลาเกษ อคาเดมี่ U13 3-0 ยิงรวม 11 ประตูโดยไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว คว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ
ขณะที่ ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์ ระเบิดเกมรุกได้อย่างดุดันไม่แพ้กัน หลังยิงรวม 10 ประตูจาก 2 นัด คว้าแชมป์กลุ่ม D ส่วน โรสเอเซีย สำโรงฟอเรสท์, หนองคายวิทยาลัย U13 และ โรงเรียนสกลทวาปี ต่างเก็บชัยชนะสองนัดรวด คว้าแชมป์กลุ่มได้เช่นเดียวกัน
ด้านกลุ่ม F กลายเป็นกลุ่มที่เข้มข้นที่สุดของวัน เมื่อ โคราช ซิตี้ และ อคาเดมี่ หนองบัวพิชญ เอฟซี จบการแข่งขันด้วยคะแนนเท่ากัน ก่อนเป็น โคราช ซิตี้ ที่เฉือนคว้าแชมป์กลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า ส่งผลให้ อคาเดมี่ หนองบัวพิชญ เอฟซี ตัวแทนรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว ต้องยุติเส้นทางตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแบบพลิกความคาดหมาย
ส่วนการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี นาจานศึกษา U15 และ โรงเรียนสกลทวาปี ยังคงรักษามาตรฐานยอดเยี่ยม หลังคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้งสองรุ่น โดย นาจานศึกษา U15 เอาชนะคู่แข่งทั้งสองนัดในกลุ่ม A ขณะที่ โรงเรียนสกลทวาปี ยิงรวม 10 ประตูจาก 2 เกม คว้าแชมป์กลุ่ม C อย่างสวยงาม
ด้าน BNT SCHOOL SPORT ACADEMY โชว์เกมรับเหนียวแน่นเฉือนชนะคู่แข่งด้วยสกอร์ 1-0 ทั้งสองนัด เก็บ 6 คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม B ขณะที่ ค๊อป จูเนียร์ เก็บชัยชนะสองนัดรวด คว้าแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ส่วน สโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี ตัวแทนภาคจากปีที่แล้ว แม้จะเริ่มต้นด้วยผลเสมอ แต่สามารถระเบิดฟอร์มถล่ม นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี อคาเดมี่ ถึง 12-0 ในเกมที่สอง ส่งผลให้คว้าแชมป์กลุ่ม E จากผลต่างประตูได้เสียเหนือ แก่นนครวิทยาลัย U15
ขณะที่กลุ่ม D ต้องลุ้นกันจนจบการแข่งขัน เมื่อทั้ง 3 ทีมในกลุ่มต่างผลัดกันเก็บชัยชนะแบบงูกินหาง สุดท้ายเป็น โรงเรียนบ้านวังแท่น ที่มีผลต่างประตูได้เสียดีกว่า คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ
สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในวันแรก
รุ่น U13
โรสเอเซีย สำโรงฟอเรสท์
โรงเรียนนาจานศึกษา
หนองคายวิทยาลัย U13
ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์
โรงเรียนสกลทวาปี
โคราช ซิตี้
รุ่น U15
นาจานศึกษา U15
BNT SCHOOL SPORT ACADEMY
โรงเรียนสกลทวาปี
โรงเรียนบ้านวังแท่น
สโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี
ค๊อป จูเนียร์
สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะยังคงดำเนินต่อเนื่องอีก 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2569 เพื่อค้นหาอีก 10 ทีมในแต่ละรุ่นเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนเข้าสู่การคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO STAR ประจำภาค ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569
จากนั้นการแข่งขันจะเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2569 เพื่อค้นหา 4 ทีมตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในแต่ละรุ่น ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยรอบน็อกเอาต์จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube : GLO Cup ให้แฟนบอลทั่วประเทศได้รับชมอย่างใกล้ชิด
#GLOCup2026 #GLOSTAR #โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง #ฟุตบอลเยาวชนไทย