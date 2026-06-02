“หมิว” ทะยาน 16 คนศึกใหญ่ขนไก่อินโดนีเซียโอเพ่น

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ไล่ต้อน มัลวิกา บันโสด จากอินเดีย มือ 47 ของโลก ขาดลอย 2 เกมรวด 21-12, 21-10 ผ่านเข้ารอบสอง หรือ 16 คน ศึก แบดมินตัน อินโดนีเซีย โอเพ่น 2026 รายการใหญ่ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ได้สำเร็จ
ส่วนหญิงเดี่ยวอย่าง "ครีม" บุศนันทน์ อึ้งบำรุงพันธุ์ มือ 19 ของโลก ตกรอบแรกหลังพ่าย ปุซาลา วี.สินธุ มือ 10 ของโลก จากอินเดีย 0-2 เกม 23-25, 16-21
เช่นเดียวกับ "เม" ศุภนิดา เกตุทอง มือ 22 ของโลก ที่พ่าย มิเชล ลี มือ 11 ของโลก จากแคนาดา 0-2 เกม 20-22, 12-21 จอดรอบแรก
ประเภทคู่ผสม “ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง และ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 14 ของโลก ก็จอดรอบแรก หลังพ่าย ตัง ชุนมาน กับ ซื่อยิงซวด คู่มือ 8 ของโลก จากฮ่องกง 1-2 เกม 21-18, 20-22, 11-21