"มะมาย-ปองคุณ" บู๊เดือดคว้าท็อปโฟร์ ควงคู่ "ไบร์ท-เตชินท์ " ลุย ศึกออล เจแปน รายการ ซูเปอร์ไบค์ เรซ อิน คิวชู 2026

"มะมาย" ปองคุณ เอี่ยมน้อย กับ "ไบร์ท" เตชินท์ อินทร์อภัย สองนักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึก เอ็มเอฟเจ ออล เจแปน โร้ด เรซ แชมเปี้ยนชิพ คลาส J-GP3 สนามที่ 2 รายการซูเปอร์ไบค์ เรซ อิน คิวชู 2026 ณ ออโตโพลิส ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมา
รอบคัดเลือก "ไบร์ท-เตชินท์ " บิดรถ Honda NSF250R หมายเลข 14 คว้ากริดสตาร์ตลำดับที่ 7 จากนักแข่งทั้งหมด 21 คน ด้าน "มะมาย-ปองคุณ" หมายเลข 27 คว้ากริดสตาร์ทลำดับที่ 9
เข้าสู่เรซ "มะมาย-ปองคุณ" ออกสตาร์ตได้อย่างยอดเยี่ยมขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 7 แต่ก็มาเสียจังหวะเกือบพลาดล้มขณะที่พยายามเร่งตามกลุ่มหน้าจนอันดับขยับลงมาอยู่อันดับที่ 9 อีกครั้ง จากนั้นนักบิดไทยปรับเกมคุมสมาธิขี่ตาม Race Pace ที่ซ้อมมาจนสุดท้ายสามารถยกระดับผลงานจบการแข่งขันด้วยอันดับที่4 เก็บคะแนนสะสมไป 13 คะแนน รวมมีคะแนนสะสมจากสองสนามแรก 23 คะแนน รั้งอันดับที่ 4 ตารางคะแนนรวมประจำฤดูกาล
ขณะที่ "ไบร์ท-เตชินท์ " ต้องพบกับความท้าทายตั้งแต่ตอนออกสตาร์ตเมื่อต้องขยับไปอยู่อันดับที่ 10 จากนั้นนักบิดไทยก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมเร่งแซงจนขยับมาถึงอันดับที่ 6 อย่างไรก็ตามขณะที่การแข่งขันดำเนินมาถึง 5 รอบสุดท้าย นักบิดดาวรุ่งไทยพยายามเร่งแซงขยับอันดับอย่างสุดกำลังก่อนจะเกิดจังหวะไม่เป็นใจทำให้ต้องออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย "ไบร์ท-เตชินท์ " มีคะแนนสะสมรวม 9 คะแนน รั้งอันดับที่ 15
สำหรับศึก เอ็มเอฟเจ ออล เจแปน โร้ด เรซ แชมเปี้ยนชิพ คลาส J-GP3 สนามที่ 3 ณ สึคุบะ เซอร์กิต ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2026 นี้
