ทีมฮอลลีวู้ดจากออสเตรเลียคว้าแชมป์เรือใบนานาชาติสมุยรีกัตต้าครั้งที่ 23

ปิดฉากลงไปแล้วกับการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตต้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2569 ซึ่งกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 22-29 พฤษภาคม 2570 โดยโนรา กรุ๊ปและเดอะแฟร์เฮาส์ กลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำของเกาะสมุย พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อเชิญชวนนักแล่นใบและผู้ติดตามจากทั่วโลกมาร่วมสัมผัสไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับพรีเมี่ยมและการต้อนรับอันอบอุ่นของเกาะสมุย
ในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ชาติชาย ทองสะอาด อุปนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบรางวัล และนายวิทยา ทองสุข ประธานบริหารเดอะแฟร์ เฮ้าส์ บีช รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมี นางสาว อรวินทนีร์ วัฒนา ผู้อำนวยการรีกัตต้าเอเชีย ผู้จัดการแข่งขัน และนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีปิดและงานเลี้ยงมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นที่เดอะแฟร์ เฮ้าส์ บีช รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล หาดเฉวงน้อย
สำหรับผลการแข่งขันรุ่นไออาร์ซี โอเพ่น กัปตันเรย์ โรเบิร์ตส์ จากออสเตรเลียแชมป์เก่า ซึ่งนำทีม Team Hollywood มาแข่งสมุยรีกัตต้ากว่า 15 ครั้งแล้ว
คว้าชัยอีกครั้งเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยทีมเรืออะไลฟ์ (Alive) เจ้าของแชมป์ Sydney to Hobart Race สองสมัย จากออสเตรเลีย รั้งอันดับสอง ตามด้วยทีมอาฟเตอร์ช็อค (Aftershock) จากออสเตรเลียเช่นกัน คว้าอันดับ 3 และทีมไอโอแลนเธ่ 3 (Iolanthe 3) ของกัปตัน Terry Foster ชาวออสเตรเลีย จากโอเชี่ยนมารีนายอร์ชคลับอยู่ในอันดับ 4
นอกเหนือจากการแข่งขันในสนามแล้ว Samui Regatta ยังสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญให้แก่เกาะสมุย การเดินทางมาเข้าร่วมงานของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้จัดงาน และครอบครัวจำนวนมาก ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้งภาคการขนส่งสายการบิน เรือโดยสารธุรกิจและบริการท้องถิ่นทั้งรถแท็กซี่ ร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหาร ตลอดจนถึงโรงแรมต่างๆ บนเกาะ