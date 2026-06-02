อนุบาลเวียงแก่นล้ม อบจ.เชียงราย คว้าแชมป์บอลไฮเซ่นส์ยูธคัพปี 3

ปิดฉากศึกลูกหนัง เยาวชน ไฮเซ่นส์ ฟุตบอล ยูธ คัพ สปอนเซอร์ชิพ 2026 ปี 3 (HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3) แข้งรุ่นเยาว์จากโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หักปากกาเซียน เอาชนะคู่แข่งจาก ทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (รร.อบจ.เชียงราย) ไปด้วยสกอร์ 1-0 หลังยันเสมอในเวลา 0-0 คว้าแชมป์ไปครอง พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ เยาวชนไฮเซ่นส์ ฟุตบอล ยูธ คัพ สปอนเซอร์ชิพ 2026 ปี 3 (HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3) ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ที่สนาม สิงห์ เชียงราย สเตเดี้ยม จังหวัดเชียงราย ที่ทาง ไฮเซ่นส์ เดินหน้าสนับสนุนสร้างเด็กไทยในการก้าวไปสู่การเป็นนักบอลอาชีพในอนาคต และ ทาง ไฮเซ่นส์ ยังเน้นใช้กีฬาสร้างเยาวชนคุณภาพกระจายจากภูมิภาคสู่สังคมที่ดี
ในรอบชิงชนะเลิศ มี มิสคลาร่า ชาง ประธาน ไฮเซ่นส์ อาเซียน และกรรมการผู้จัดการ ไฮเซ่นส์ ประเทศไทย พร้อมด้วย ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย, สภาวัฒนธรรรม, ผู้บริหารสโมสรสิงห์เชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมในพิธีมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ ที่ สนามสิงห์ เชียงราย สเตเดียม จังหวัดเชียงราย
สำหรับเกมคู่ชิงชนะเลิศ เป็นการเจอกันระหว่าง ทีมเจ้าถิ่น จ.เขียงราย ระหว่าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (รร.อบจ.เชียงราย) พบกับ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย
เกมนัดนี้ ทั้ง 2 ทีม ไม่สามารถทำอะไรได้ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย แม้ว่าจะเป็นรอง แต่ฮึดสู้ และเกิดการพลิกล็อก เมื่อโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย เอาชนะ จุดโทษ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (รร.อบจ.เชียงราย) 1-0 ส่งผลให้ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย คว้าแชมป์ไปครอง รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ โสตทัศนูปกรณ์ มูลค่ากว่า 120,000 บาท
ด้านอันดับ 2 รร.อบจ.เชียงราย รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล ขณะที่ คู่ชิงอันดับ 3 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย จ.เชียงราย เอาชนะ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล จ.เชียงราย 1-0 ทำให้โรงเรียนอนุบาลแม่สาย จ.เชียงราย คว้าอันดับ 3 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล จ.เชียงราย รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
นอกจากนี้ยังมี รางวัลยอดเยี่ยมอื่นๆ ดังนี้ ทีมเชียร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ รร.อบจ.เชียงราย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท, นักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ วงศกร แซ่ม้า จาก รร.อนุบาลเวียงแก่น รับทุนการศึกษา 4,000 บาท และ โล่รางวัล, ดาวซัลโว ได้แก่ ทัศนัย แก้วเทพ จาก รร.อบจ.เชียงราย รับทุนการศึกษา 4,000 บาท และ โล่รางวัล, ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ได้แก่ ธนดล บุญทัน จาก รร.อนุบาลเวียงแก่น รับทุนการศึกษา 4,000 บาท และ โล่รางวัล
มิสคลาร่า ชาง ประธาน ไฮเซ่นส์ อาเซียน และกรรมการผู้จัดการ ไฮเซ่นส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ไฮเซ่นส์ (HISENSE) มีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า นอกจากการศึกษาแล้ว กีฬาคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการพัฒนาเยาวชน โครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อต้องการสร้างเวทีให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้แสดงออก ได้เรียนรู้หลักการแข่งขันอย่างถูกต้อง เพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกายที่แข็งแกร่ง และจิตใจที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อกลายเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต”
“ไฮเซ่นส์ ฟุตบอล ยูธ คัพ สปอนเซอร์ชิพ 2026 ปี 3 ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง เพราะเป็นปีแรกที่เราขยายโครงการสู่ระดับภูมิภาค และเชียงรายคือจังหวัดแรกของเรา ทั้งในด้านคุณภาพของทีม และการตอบรับจากโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน แสดงให้เห็นว่า โครงการนี้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ไฮเซ่นส์ (Hisense) เป็นแบรนด์ระดับสากล ที่สนับสนุนกีฬาระดับโลกอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี เราได้เชื่อมต่อการกีฬากับโครงการต่างๆ มากมาย”
“โครงการนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระยะยาวกับวงการกีฬาเยาวชนไทย แผนของเราคือการขยายพื้นที่การแข่งขันให้ครอบคลุมในระดับภูมิภาคมากขึ้น เพิ่มจำนวนทุนการศึกษา และพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนได้รับทั้งด้านกีฬาและสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน”
ด้าน ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “ขอชื่นชมและขอบคุณ ไฮเซ่นส์ (Hisense) ที่ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านกีฬาเสมอมา และล่าสุด คือ โครงการ ไฮเซ่นส์ ฟุตบอล ยูธ คัพ สปอนเซอร์ชิพ 2026 ปี 3 ที่ให้โอกาสเยาวชนได้มีโอกาสในการเล่นกีฬา และช่วยจุดประกายความฝันให้น้องๆ เยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอล ได้พัฒนาตนเองก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต”