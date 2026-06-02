"บิ๊กสุชัย" เปิดโผนักหวดชุดเอเชียนเกมส์ “กษิดิศ-ลัลนา” นำทัพล่าชัยที่แดนซามูไร

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามประกาศรายชื่อนักเทนนิสทีมชาติไทย ชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ที่ทำการสมาคมฯ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2569
นายกเทนนิสไทย เผยว่า สมาคมฯ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จัดส่งรายชื่อนักกีฬา (เอ็นทรี ฟอร์ม บาย เนม) ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2569 โดยเป็นนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2569
สำหรับนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 จำนวน 12 คน ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 6 คน "บูม" กษิดิศ สำเร็จ, "แม็กซิ" แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, "แมงปอ" ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์, "จูเนียร์" วิชยา ตรงเจริญชัยกุล, "โอเว่น" ธนเพชร ฉันทะ โดยทั้ง 5 คนนี้ พิจารณาจากอันดับประเภทเดี่ยว และ "ณัฐ" ปรัชญา อิสโร พิจารณาจากอันดับประเภทคู่
ส่วนนักกีฬาหญิง 6 คน "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี, "ไหม" มนัญชญา สว่างเเก้ว, "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ, "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ โดยทั้ง 5 คน ได้พิจารณาจากอันดับประเภทเดี่ยว และ "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช พิจารณาจากอันดับประเภทคู่
"นักเทนนิสที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 จำนวน 12 คนดังกล่าว มาจากการพิจารณาจากอันดับนักเทนนิสโลก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยทั้งหมดจัดเป็นนักเทนนิสระดับแถวหน้าของประเทศไทย หลังจากนี้จะมีการวางแผนเรื่องการเตรียมความพร้อมต่อไป" นายสุชัย กล่าวทิ้งท้าย