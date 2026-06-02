“นรมล” เพลย์ออฟคว้าแชมป์คัลเลอร์ทัวร์ อุ่นเครื่องไทยแอลพีจีเอฯ

นรมล นุชศิลา เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์ คัลเลอร์ ทัวร์ รายการ “สิงห์ อูเมะ เลมอน โซดา@มาเจสติค” ที่สนามเดอะ มาเจสติค ครีก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา อุ่นเครื่องก่อนที่รอบทัวร์นาเมนท์ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท จะเปิดฉากชิงชัยรอบแรกวันพฤหัสบดีนี้
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขันคัลเล่อร์ ทัวร์ รายการ “สิงห์ อูเมะ เลมอน โซดา@มาเจสติค” ชิงเงินรางวัลรวม 1 แสนบาท ณ สนามเดอะ มาเจสติค ครีก พาร์ 72 ระยะ 6,610 หลา จ.ประจวบคีรีขันธ์ แข่งขันแบบวันเดย์ทัวร์ ท่ามกลางสภาพฝนฟ้าคะนองทำให้ต้องหยุดการแข่งขันชั่วคราว ปรากฏว่า แพร-นรมล นุชศิลา โปรสาววัย 25 ปีจากกรุงเทพฯ ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 เท่ากับ เบสท์-ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ จากขอนแก่น และ เมห์รี มัสลู นักกอล์ฟสมัครเล่นลูกครึ่งไทย-ตุรกี วัย 17 ปีจากภูเก็ต ทำให้ทั้งสามต้องออกทำการเพลย์ออฟหาแชมป์ที่หลุม 18 พาร์ 5
ในการเพลย์ออฟครั้งแรกทั้งสามคนทำสามออน โดยปรินดาเสียสามพัตต์เป็นโบกี้ ส่วนไอริสเซฟพาร์ ขณะที่นรมลทำแชมเปียนชิพพัตต์เบอร์ดี้ระยะสองฟุตลงไป พร้อมแชมป์แรกหลังเทิร์นโปรเข้าปีที่สามและเงินรางวัลไป 15,000 บาท ขณะที่อันดับสี่ได้แก่ ธัญรดา ปิดดอน สกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 70 ส่วนอันดับห้าร่วมได้แก่ แพรว นนทรักส์, พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา, อลิสา อินทร์ประสิทธิ์, ณปภัช บุญอินทร์ และธารพิรุณ นำผลไพบูลย์ สกอร์คนละ 1 อันเดอร์พาร์ 71
สำหรับรอบทัวร์นาเมนท์รายการ “สิงห์-เอสเอที เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2026” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้ มีนักกอล์ฟสตรีร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 94 คน แบ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 75 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 19 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 2 แสนบาท