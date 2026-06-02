"บราซิล" ชำระบาป ฉีดน้ำเครื่องบิน รับพรลุยบอลโลก

ผู้เล่น-สตาฟฟ์โค้ช ทีมชาติบราซิล ได้รับความเป็นศิริมงคล ก่อนออกเดินทางลุยศึกฟุตบอลโลก 2026 วันจันทร์ที่ผ่านมา (1 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น
ตามธรรมเนียม พาหนะของพลพรรค "แซมบ้า" ถูกชำระล้าง ขณะเตรียมเหินฟ้า ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกาเลเอา กรุงริโอ เดอ จาเนโร
รถดับเพลิง 2 คัน ฉีดน้ำรดเครื่องบินที่กำลังเคลื่อนที่บนรันเวย์
ประเพณีนี้มักพบเห็นในแวดวงการบิน ก่อนถึงเที่ยวบินสำคัญ อาทิ เครื่องบินขึ้นสู่อากาศครั้งแรก
เจ้าหน้าที่สนามบินประกอบพิธี "ล้างบาป" โดยมีการติดต่อ สมาคมฟุตบอลบราซิล (CBF) เพื่อขออนุญาตดำเนินการ
ตามความเชื่อ น้ำที่ชำระล้างเครื่องบิน หมายถึง การอวยพร และตั้งชื่อเส้นทางการบิน โดยคาดหวังว่าจะส่งผลให้ "เซเลเซา" ประสบความสำเร็จในศึกฟุตบอลโลก
นักเตะบางคนของทีมประกอบพิธีล้างบาปมาแล้ว อาทิ อลิสสัน เบ็คเกอร์ นายทวาร ลิเวอร์พูล ทำให้ โรแบร์โต ฟิร์มิโน อดีตเพื่อนร่วมทีม และ เอ็นดริค ศูนย์หน้าดาวรุ่ง ทำพิธีกับภรรยา เมื่อปีที่แล้ว
คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือ และนักเตะ เดินทางสู่เมืองนิวอาร์ก รัฐนิว เจอร์ซีย์ เพื่อเริ่มการเก็บตัวฝึกซ้อม โดยเครื่องบินโบอิง 767-300ER ของสายการบินแอโรเน็กซัส
เครื่องบินมูลค่า 150 ล้านปอนด์ (ประมาณ 6,600 ล้านบาท) เคยถูกใช้งานโดย โรลลิง สโตนส์ วงร็อคระดับตำนาน สำหรับการทัวร์ครบรอบ 60 ปี เมื่อปี 2022