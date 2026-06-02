“กฤษณา” ไม่พลาด "ธีร์" โชว์ฟอร์มทีมชาติ ฉลุย 8 คน เทนนิสเก็บแต้มเอเชียรุ่น14 ปี

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ (2) 2026" สนาม 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2569 เป็นรอบที่สอง (16 คน)
นักหวดเยาวชนไทยโคจรมาพบกันเองในประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง กฤษณา รอดประเสริฐ มือวางอันดับ 7 และมือ 330 เยาวชนเอเชีย พบกับ นิชาภา วงษ์วานิชขจร มือ 560 เยาวชนเอเชีย ที่เข้ามาจากรอบคัดเลือก หลังจากสู้กันอย่างเต็มที่ ผลปรากฏว่า เป็น กฤษณา ที่ใช้ความแข็งแกร่ง เอาชนะได้สำเร็จ ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต พร้อมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย ไปพบกับ ธันยธรณ์ ศรีอรุณนิรันดร์
ด้านประเภทชายเดี่ยว รอบสอง ธีร์ ศรประสิทธิ์ ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชุดปัจจุบัน ต้องออกแรงหวดถึง 3 เซต ในการแข่งขันกับ ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง ก่อนที่ ธีร์ จะเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-4, 2-6 และ 7-5 ลอยลำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง (16 คน) ลีโอ โกวิทวัฒนชัย (วาง 1) ชนะ ฟิล มา (สหรัฐฯ) 6-1, 6-2, พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ ชนะ ภาสุร อุดมโชค (วาง 6) 7-5, 6-0, พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (วาง 7) ชนะ ซ่ง จื่อรุ่ย (จีน) 6-0, 6-1, ปรัตถกร ภาชีรัตน์ ชนะ บวรฌาณญ์ วาลฌอง ทิณญ์ 3-6, 6-1 และ 6-0,ก้องภพ แซ่ลิ้ม แพ้ โจชัว ฉุ่ย (ฮ่องกง) 4-6, 1-6
หญิงเดี่ยว รอบสอง (16 คน) ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (วาง 3) ชนะ อลิเซีย หลี่ (จีน) 6-0, 6-4, เอมิลี่ เหดิน ชนะ ลาอีติเทีย อูไมรา อามองดีน (6-อินโดนีเซีย) 5-7, 4-3 Ret. (ป่วย), อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ (วาง 2) แพ้ เจี๋ยนี พาน (ฮ่องกง) 0-6, 6-0 และ 4-6, วิมุตติญา พงษ์หนู (วาง 4) ชนะ จัสมิน มณีชยางกูร 4-6, 6-2 และ 6-0, ธันยธรณ์ ศรีอรุณนิรันดร์ ชนะ ปุณย์ชนก สร้อยรุ่งเรือง ด้วยสกอร์ 6-4, 6-0, ปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล แพ้ อลิซ คาร์โดซี (5-ออสเตรเลีย) 1-6, 0-6