“ดร.แก้ว” เปิดตัวนั่งผู้ช่วยอธิการบดี ม.เกษมบัณฑิต หวังยกระดับศักยภาพด้านกีฬาของหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เปิดตัว “ดร.แก้ว” รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา อย่างเป็นทางการ โดยได้รับความไว้วางใจให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานด้านกีฬา สร้างนักกีฬาและบุคลากรคุณภาพสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ
การเข้ามารับตำแหน่งของ “ดร.แก้ว” ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ได้บุคลากรมากประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ และมีเครือข่ายในวงการกีฬาไทยอย่างกว้างขวาง เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานด้านกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและกีฬาไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ “ดร.แก้ว” ยังได้นำนักกีฬาทีมชาติไทย สังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าพบ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคอมแบทชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2026 ที่กรุงบราซีเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยกำลังใจ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬา พร้อมย้ำว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมสนับสนุนทุกด้าน เพื่อผลักดันนักศึกษาให้ก้าวสู่ความสำเร็จทั้งในสนามกีฬาและเส้นทางชีวิต
สำหรับนักกีฬายูยิตสูจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสุกิจพีรรัฐ จันทะนาข่า, นายธนภัทร ผลพุฒ, นายรักพล ผลพุฒ, นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง และ นางสาววรดา ราชเจริญ ซึ่งล้วนเป็นนักกีฬาฝีมือดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง
การแต่งตั้ง “ดร.แก้ว” ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับงานบริหารด้านกีฬาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการพัฒนาองค์กรด้วยคนเก่ง คนดี และคนที่มีหัวใจของความเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการกีฬาอุดมศึกษาไทยในอนาคต