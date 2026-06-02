จับตาบิ๊กดีล JAS เดินหน้าคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ลงบทวิเคราะห์ ของ JAS หรือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อ 2 มิ.ย.2569 ว่า JAS มีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.นี้ - 19 ก.ค.2569 บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์ คาดว่าอาจใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 688.5 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเพียงพอในระดับจุดคุ้มทุน
ในบทวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่า ถ้าพลาดไม่ได้ถ่ายฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งจะมีขึ้นที่สหรัฐฯ, เม็กซิโก และแคนาดา JAS อาจกลายเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุด เพราะหากแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ก็อาจลดมูลค่าของพรีเมียร์ลีกที่ตัวเองมีฐานสมาชิกอยู่ 1.73 ล้านคน และมีรายได้จากค่าสมาชิกราว 3.1 พันล้านบาท