“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” แซงสุดเดือดจบท็อป 6 รักษาหัวแถวคะแนนรวม ศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนาม 3 มูเจลโล ราวด์

“ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เจ้าของหมายเลข 85 บู๊ไม่มีถอยใส่สุดกำลังแซงเดือดในรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนาม 3 มูเจลโล ราวด์ ที่สนามมูเจลโล เซอร์กิต ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
เรซแรก “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ต้องเผชิญกับการต่อสู้แข่งขันที่สุดเข้มข้นดุเดือดมีการแซงสลับอันดับไปมากหลายครั้งโดยนักแข่งไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกาะกลุ่มผู้นำจนถึงรอบสุดท้ายก็เกิดจังหวะไม่เป็นใจหลบหลีกอุบัติเหตุจนทำให้จบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 13 เก็บคะแนนสะสมไป 3 คะแนน
จากนั้นเรซที่สองในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม นักแข่งไทยต้องพบสถานการณ์สุดท้าทายเมื่อออกสตาร์ตที่อันดับ 7 ก่อนจะโดนเบียดขยับมาอยู่อันดับที่ 21 ตั้งแต่ช่วงต้นเกม แต่ “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์โชว์ฟอร์มแกร่งไล่แซงเดือดจนจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 6 เก็บคะแนนสะสมเพิ่มได้อีก 10 คะแนน
หลังจากผ่านการแข่งขันไปแล้ว 3 สนาม “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เก็บคะแนนสะสมได้ 47 คะแนน รั้งอยู่อันดับที่ 7 ของตารางนักบิด โดยสนามต่อไปจะแข่งขันกันในวันที่ 26-28 มิถุนายนนี้ ที่ ทีที เซอร์กิต แอสเซน ประเทศเนเธอร์แลนด์
