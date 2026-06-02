ชมรมว่ายน้ำสิงห์ ผลงานกระหึ่มที่สิงคโปร์ โกยรวม 17 เหรียญ "เงือกออย"เสาวนีย์ บุญอำไพ คว้าคนเดียวมากสุด 3 เหรียญทอง

ชมรมว่ายน้ำสิงห์ ผลงานกระหึ่มที่สิงคโปร์ โกย 8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดงรวม 17 เหรียญรางวัลกลับไทย โดย "เงือกออย"เสาวนีย์ บุญอำไพ ฮีโร่สาวทีมชาติคว้าคนเดียวมากสุด 3 เหรียญทอง ขณะที่สิงห์ฯ ไม่รอช้าเตรียมสานต่อความสำเร็จส่งขุมกำลังทีมชาติชุดใหญ่บินเข้าแคมป์ชุบตัวเข้ม ที่คุนหมิง หวังสร้างผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่แดนซามูไร
ชมรมว่ายน้ำสิงห์ส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติ รายการ สิงคโปร์ เนชั่นแนล สวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2026 21st Singapore National Swimming Championships 2026 (21st SNSC 2026) ที่ OCBC Aquatic Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 พ.ค. 2569 ผลงานของนักกีฬาชมรมว่ายน้ำสิงห์ในครั้งนี้ คว้ามาได้รวม 17 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย 8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง พร้อมสร้างสถิติประเทศไทยใหม่ได้ถึง 2 รายการ
โดยรายการนี้ "เงือกออย" เสาวนีย์ บุญอำไพ ฮีโร่ทีมชาติคว้าไปคนเดียวมากสุด 3 เหรียญทองให้กับประเทศไทย จากกบ 50 เมตร ทำเวลา 31.94 วินาที, กบ 100 เมตร ทำเวลา 1 นาที 10.90 วินาที และ กรรเชียง 50 เมตร ทำเวลา 28.96 วินาที
ส่วน มาเรีย เนดเดลกา คว้าเหรียญทอง ฟรีสไตล์ 800 เมตร ส่งท้ายด้วยเวลา 8 นาที 59.79 วินาที ขณะที่ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร "น้องแก้ม" ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ ไม่น้อยหน้าว่ายอึดคว้าเหรียญทอง ด้วยสถิติ 17 นาที 13.53 วินาที เช่นเดียวกับ มีอา มิลลาร์ ไม่พลาดคว้าเหรียญทอง กรรเชียง 100 เมตร ทำเวลา 1 นาที 03.15 วินาที
นอกจากนี้ ในประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร ทั้ง มีอา มิลลาร์ และ มาเรีย เนดเดลกา ยังร่วมกับ มณี แก้วพิจิตร, ชญานิศวร์ ศิรพงศ์รักษ์ ผงาดคว้าเหรียญทองให้ทีมไทยได้อีกด้วยสถิติเวลารวม 3 นาที 53.83 วินาที
ส่วนทางด้าน4 สาวคนเก่ง นภัค ไสยาวงศ์, ภูริชญา จันยะมิตรี, ชญานิศวร์ ศิรพงศ์รักษ์ และวริศรา นพทอง สร้างผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันในประเภทผลัดผสม 4x100 เมตร โกยเหรียญทองปิดสระวันสุดท้ายได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยเวลารวม 4 นาที 21.62 วินาที
อย่างไรก็ตามนอกจากผลงาน 8 เหรียญทองแล้ว ยังมี 5 เหรียญเงินที่คว้ามาได้จาก วริศรา นพทอง ผีเสื้อ 200 เมตร เวลา 2:20.58 นาที, มีอา มิลลาร์ กรรเชียง 200 เมตร เวลา 2:18.97 นาที, มาเรีย เนดเดลกา ฟรีสไตล์ 200 เมตร เวลา 2:02.95 นาที, นภัค ไสยาวงศ์ กรรเชียง 50 เมตร เวลา 29.99 วินาที และ ผลัดผสม 4×100 เมตร ทีมผสม (มีอา มิลลาร์, ภูริชญา จันยะมิตรี, ศุภกร ใจกล้า, กันตินันท์ อดิศัยสิริบุตร) เวลา 4:03.74 วินาที
ส่วน 4 เหรียญทองแดง ได้จาก ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ ฟรีสไตล์ 800 เมตร เวลา 9:05.00 นาที, มาเรีย เนดเดลดา ฟรีสไตล์ 400 เมตร เวลา 4:24.24 นาที, ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร ชาย (ศุภกร ใจกล้า, กันตินนัท์ อดิศัยสิริบุตร, ภรันยู โอวรากร, คมชาญ วิชาชัย) เวลา 7:51.22 นาที และ กรรเชียง 100 เมตร ได้จาก "น้องเพลง"นภัค ไสยาวงศ์ พร้อมกันนั้นเจ้าตัวยังทำลายสถิติประเทศไทยกลุ่ม 3 (12-13 ปี)ด้วยเวลา 1:04.45 นาที
นอกเหนือจาก"น้องเพลง"นภัค ทำลายสถิติแล้ว ในประเภทผีเสื้อ 50 เมตร “น้องจุ๊บจิ๊บ” ชญานิศวร์ ศิรพงศ์รักษ์ เงือกสาวดาวรุ่งเยาวชนทีมชาติ ยังทำลายสถิติประเทศไทยได้สำเร็จอีกรายการในรอบคัดเลือกกลุ่ม 2 (14 - 15 ปี) ด้วยผลงาน 27.62 วิ. ทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้ 27.67 วิ.
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการว่ายน้ำไทย และเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป โดยรายการนี้บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่สังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์ เข้าร่วมแข่งขัน14 คนภายใต้การคุมทีมโดย "โค้ชยุทธ" ยุทธนา กุลตัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนว่ายน้ำทีมชาติไทย, ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง, เฉลิมพงษ์ คงสุขธนา และ อาภัสรา โฉมสันเทียะ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและหมอนวดทางการกีฬา
ส่วนโปรแกรมหลังจบการแข่งขัน บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมในพื้นที่สูง ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายคว้าผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (Asian Games 2026) ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองนาโกยาและจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569