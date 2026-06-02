“รถถัง” เจอแซะรักอาชีพแต่ซ้อม 1 เปอร์เซ็นต์ เจ้าตัวสวนกลับเกรียนสั้นๆแต่หน้าชา

แฟนมวยเข้าไปคอมเมนต์แซะ “รถถัง” หลังโพสต์คลิป ขอบคุณแฟนมวยชาวต่างชาติที่มาให้กำลังใจและสนับสนุนตนเอง ระหว่างโรดโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในต่างแดน
ทั้งนี้ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยไทยคนดัง ที่ขึ้นเวทีโชว์ตัวก่อนสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยบนเวทีได้กล่าวทักทายแฟนๆ และร่ายถึงความรักที่มีต่อกีฬามวยไทย แต่ไม่วายหลังโพสต์คลิป มีผู้ใช้รายหนึ่งเข้ามาโพสต์ใต้คลิปว่า “บอกว่ารักในอาชีพ แต่ขึ้นชกด้วยการฟิตซ้อมแค่ 1 % มันย้อนแย้งอยู่นะ 😂😂😂😂”
อย่างไรก็ตาม “รถถัง” ก็ได้มาตอบคอนเมนต์นั้นกลับ โดยตอบกลับไปสั้นๆทำเอาคนเมนต์หน้าชาได้เหมือนกันว่า “อย่าเสือก”
ขณะเดียวกันยังมีอีกคอมเมนต์เข้ามาโพสต์แซะว่า “ดูถูกคนชก ดูถูกคนดู” แต่ “รถถัง” ก็สวนกลับพิมพ์ตอบกลับไปว่า “ดูถูกคนโคตคือมึง”