xs
xsm
sm
md
lg

โพลร้อยละ 46 เชื่อมือสาวไทย ตบทะลุ 8 ทีมลูกยางเนชั่นส์ลีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากการที่นักกีฬาวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน -26 กรกฎาคม 2569 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของประชาชนที่มีต่อมิติที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติไทย KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “เนชั่นส์ลีก 2026 กับความหวังและโอกาสของนักตบสาวไทย”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,136 คน แบ่งเป็นเพศชาย 615 คนคิดเป็นร้อยละ 54.14 เพศหญิง 412 คนคิดเป็นร้อยละ 36.26 และ LGBTQIA+ 109 คนคิดเป็นร้อยละ 9.60 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 74.02 สนใจ รองลงมา ร้อยละ 16.80 ยังไม่ตัดสินใจ/แล้วแต่โอกาส และร้อยละ 9.18 ไม่สนใจ

​แรงจูงใจที่จะติดตามการแข่งขันของทีมชาติไทย ส่วนใหญ่ร้อย 25.90 ผลงานที่ผ่านมา รองลงมา ร้อยละ 22.03 ฝีมือและลีลาการเล่น, ร้อยละ 19.62 เกมการแข่งขันตื่นเต้นเร้าใจ, ร้อยละ 16.85 โอกาสที่นักกีฬาจะได้แสดงศักยภาพการเล่นกับทีมระดับโลก, ร้อยละ 13.66 สีสันและการแสดงออกในสนาม และอื่นๆร้อยละ 1.94

​โอกาสและความหวังในการเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.55 มีโอกาสค่อนข้างมาก รองลง ร้อยละ 21.92 มีโอกาสมาก, ร้อยละ 19.00 มีโอกาสน้อย, ร้อยละ 15.10 มีโอกาสค่อนข้างน้อย, ร้อยละ 13.83 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 5.60 ไม่มีโอกาสเลย

​ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของทีมชาติไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.03 ศักยภาพและความสามารถของนักกีฬารองลงมา ร้อยละ 22.60 ศักยภาพและความสามารถของหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมงาน, ร้อยละ 19.74 ระยะเวลาในการเตรียมทีม, ร้อยละ 16.55 การสนับสนุนของสมาคม, ร้อยละ 14.10 แรงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทย และอื่นๆร้อยละ 1.98

​ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกเป็นหนึ่งในเกมการแข่งขันที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลก ทั้งนี้เพราะการแข่งขันดังกล่าวเป็นการรวมตัวของของสุดยอดนักตบระดับเวิล์ดคลาสที่รวมตัวชิงความเป็นหนึ่งในนามทีมชาติ และจากปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสำรวจที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โดยเฉพาะแฟนคลับของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ให้ความสนใจในการติดตามการแข่งขัน และในขณะเดียวกันถึงแม้เกมการแข่งขันรายการนี้นักกีฬาทีมชาติไทยจะต้องพบกับสุดยอดนักตบระดับโลกก็ตาม แต่ด้วยศักยภาพตลอดจนผลงานที่ผ่านมาและเมื่อผนวกกับฝีมือของหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมงานตลอดจนการสนับสนุนของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯรวมทั้งเสียงเชียร์ของแฟนกีฬากลุ่มตัวอย่างจึงเชื่อว่าทีมชาติไทยมีโอกาสค่อนข้างมากกับการเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

​อย่างไรก็ตามการที่นักตบสาวไทยจะทะลุเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายและรักษาอันดับเพื่อไม่ให้ตกชั้นได้หรือไม่ นอกจากนักกีฬาจะได้แสดงศักยภาพแล้วอีกหนึ่งมิติที่สำคัญและเป็นโจทย์บนความท้าทายคงเป็นบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนและสต๊าฟที่จะสร้างพลังร่วมโดยเฉพาะกลยุทธ์ และแท็กติกการเล่นในการพิสูจน์เชิงชั้นภายใต้เป้าหมายของโอกาสและความหวังที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตลอดจนสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยดังที่ผ่านมา
โพลร้อยละ 46 เชื่อมือสาวไทย ตบทะลุ 8 ทีมลูกยางเนชั่นส์ลีก
โพลร้อยละ 46 เชื่อมือสาวไทย ตบทะลุ 8 ทีมลูกยางเนชั่นส์ลีก
โพลร้อยละ 46 เชื่อมือสาวไทย ตบทะลุ 8 ทีมลูกยางเนชั่นส์ลีก
โพลร้อยละ 46 เชื่อมือสาวไทย ตบทะลุ 8 ทีมลูกยางเนชั่นส์ลีก