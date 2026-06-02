โพลร้อยละ 46 เชื่อมือสาวไทย ตบทะลุ 8 ทีมลูกยางเนชั่นส์ลีก

จากการที่นักกีฬาวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน -26 กรกฎาคม 2569 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของประชาชนที่มีต่อมิติที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติไทย KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “เนชั่นส์ลีก 2026 กับความหวังและโอกาสของนักตบสาวไทย”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,136 คน แบ่งเป็นเพศชาย 615 คนคิดเป็นร้อยละ 54.14 เพศหญิง 412 คนคิดเป็นร้อยละ 36.26 และ LGBTQIA+ 109 คนคิดเป็นร้อยละ 9.60 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า
ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 74.02 สนใจ รองลงมา ร้อยละ 16.80 ยังไม่ตัดสินใจ/แล้วแต่โอกาส และร้อยละ 9.18 ไม่สนใจ
แรงจูงใจที่จะติดตามการแข่งขันของทีมชาติไทย ส่วนใหญ่ร้อย 25.90 ผลงานที่ผ่านมา รองลงมา ร้อยละ 22.03 ฝีมือและลีลาการเล่น, ร้อยละ 19.62 เกมการแข่งขันตื่นเต้นเร้าใจ, ร้อยละ 16.85 โอกาสที่นักกีฬาจะได้แสดงศักยภาพการเล่นกับทีมระดับโลก, ร้อยละ 13.66 สีสันและการแสดงออกในสนาม และอื่นๆร้อยละ 1.94
โอกาสและความหวังในการเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.55 มีโอกาสค่อนข้างมาก รองลง ร้อยละ 21.92 มีโอกาสมาก, ร้อยละ 19.00 มีโอกาสน้อย, ร้อยละ 15.10 มีโอกาสค่อนข้างน้อย, ร้อยละ 13.83 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 5.60 ไม่มีโอกาสเลย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของทีมชาติไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.03 ศักยภาพและความสามารถของนักกีฬารองลงมา ร้อยละ 22.60 ศักยภาพและความสามารถของหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมงาน, ร้อยละ 19.74 ระยะเวลาในการเตรียมทีม, ร้อยละ 16.55 การสนับสนุนของสมาคม, ร้อยละ 14.10 แรงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทย และอื่นๆร้อยละ 1.98
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกเป็นหนึ่งในเกมการแข่งขันที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลก ทั้งนี้เพราะการแข่งขันดังกล่าวเป็นการรวมตัวของของสุดยอดนักตบระดับเวิล์ดคลาสที่รวมตัวชิงความเป็นหนึ่งในนามทีมชาติ และจากปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสำรวจที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โดยเฉพาะแฟนคลับของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ให้ความสนใจในการติดตามการแข่งขัน และในขณะเดียวกันถึงแม้เกมการแข่งขันรายการนี้นักกีฬาทีมชาติไทยจะต้องพบกับสุดยอดนักตบระดับโลกก็ตาม แต่ด้วยศักยภาพตลอดจนผลงานที่ผ่านมาและเมื่อผนวกกับฝีมือของหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมงานตลอดจนการสนับสนุนของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯรวมทั้งเสียงเชียร์ของแฟนกีฬากลุ่มตัวอย่างจึงเชื่อว่าทีมชาติไทยมีโอกาสค่อนข้างมากกับการเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
อย่างไรก็ตามการที่นักตบสาวไทยจะทะลุเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายและรักษาอันดับเพื่อไม่ให้ตกชั้นได้หรือไม่ นอกจากนักกีฬาจะได้แสดงศักยภาพแล้วอีกหนึ่งมิติที่สำคัญและเป็นโจทย์บนความท้าทายคงเป็นบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนและสต๊าฟที่จะสร้างพลังร่วมโดยเฉพาะกลยุทธ์ และแท็กติกการเล่นในการพิสูจน์เชิงชั้นภายใต้เป้าหมายของโอกาสและความหวังที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตลอดจนสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยดังที่ผ่านมา