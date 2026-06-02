“ขุนศึกน้อย” ผงาดยอดมวยไทย “เพชรจีจ้า” ซิวรางวัลหญิงแกร่ง งานวันนักกีฬายอดเยี่ยม 2568

"ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน" ผงาดรางวัลใหญ่แห่งปี "นักมวยไทยยอดเยี่ยม" ขณะที่ "เสือภูมิ ตี๋น้อยคชิน" คว้ารางวัลนักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยม ส่วน "เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม" รับรางวัลมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยม ทางด้านค่ายมวย "บูมเด็กเซียน" ไม่พลาดได้รางวัลทีมผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยม ในงาน "วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568" ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศให้กับคนในวงการกีฬาไทย ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ช่อง MCOT หมายเลข 30 เวลา 13.00-15.00 น.
ตามที่ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มี นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล เป็นนายกสมาคมฯ เตรียมจัดงานใหญ่ "วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568" ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เวลา 13.00-15.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT หมายเลข 30 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
สำหรับงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนกีฬา" ที่มีผลงานโดดเด่น ในรอบปีที่ผ่านมา ในปีนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก เป็นประธานจัดงานฯ และ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล โดยหลักการพิจารณารางวัลจะยึดผลงานของคนในวงการกีฬาไทย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2568 เป็นหลัก นั้น
ในส่วนของรางวัลที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมวยไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญที่คนในวงการมวยของไทยเฝ้ารอเป็นประจำทุกปีนั้น ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้มีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้
รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ผู้ผ่านเข้ารอบ ประกอบด้วย ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน (สถิติ ชก 7 ครั้ง ชนะ 6 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง) กับ เจริญสุข บุญลานนามวยไทย (สถิติ ชก 6 ครั้ง ชนะ 6 ครั้ง) ผลการพิจารณารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน ฉายา "แฝดน้องจากกระนวน" ดีกรีนักมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย) ปี 2568 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) งานวันกีฬาแห่งชาติ, นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย) ปี 2568 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย งานวันมวยไทย, แชมป์เวทีมวยราชดำเนิน รุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวต 122 ปอนด์
ขณะที่ รางวัลนักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยม ผู้ผ่านเข้ารอบ ประกอบด้วย เสือภูมิ ตี๋น้อยคชิน (สถิติ ชก 7 ครั้ง ชนะ 5 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง) กับ ด่วน 99 พี.เค.แสนขัยมวยไทยยิม (สถิติ ชก 6 ครั้ง ชนะ 5 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง) ผลการพิจารณารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ เสือภูมิ ตี๋น้อยคชิน ฉายา "เด็กมีของ" ดีกรีนักมวยไทยดาวรุ่งดีเด่น (ชาย) ปี 2568 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย งานวันมวยไทย, แชมป์ประเทศไทย รุ่นฟลายเวต 112 ปอนด์ แชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย รุ่นไลต์ฟลายเวต 108 ปอนด์
ทางด้านรางวัลมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยม ได้แก่ เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ฉายา "เดอะ ควีน" (The Queen) ดีกรีแชมป์โลก ONE Championship กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 115 ปอนด์, ชกกติกามวยไทย จนแทบไร้คู่ต่อกร ซึ่งเริ่มต้นเส้นทางนักสู้ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ โดยมีคุณพ่อสร้างยิมที่บ้านให้ฝึกฝนจนกลายเป็นที่มาของตำนาน "เด็กหญิงผู้ชนะเด็กชาย" หลังผ่านการปะทะกับนักชกชายมานับร้อยไฟต์ สถิติ ชก 1 ครั้ง ชนะ 1 ครั้ง
ส่วนรางวัลทีมผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมค่ายมวย บูมเด็กเซียน ผลงาน ส่งเสริมนักมวยในค่ายให้มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ ความประพฤติ เรียบร้อย ประสบความสำเร็จ เช่น ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน และ ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน เป็นต้น