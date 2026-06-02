23 แข้งทีมชาติไทยซ้อมพร้อมหน้า “เอราวัณ-สุรชาติ” ปลื้มได้โอกาสรับใช้ชาติ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ สนามซ้อม BGTC 1 จังหวัดปทุมธานี ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ในเดือนมิถุนายน
การฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะเข้ามาสมทบ ครบ 23 ราย ทั้งในรายของ ธีรภัทร ปรือทอง, จู๊ด เบลล์, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม ที่เข้ามาสมทบ รวมถึง สุรชาติ สารีพิมพ์ ที่ถูกเรียกตัวมาแทนที่ อิคลาส สันหรน ที่ได้รับบาดเจ็บ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชตัดสินใจยุติการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ
ก่อนการฝึกซ้อม เอราวัณ การ์นิเย กล่าวว่า "ตัวผมรู้สึกดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้โอกาสกับทีมชาติไทย ผมมีความสุขมากที่ได้มาช่วยชาติ เป้าหมายในสองนัดก็คือการช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้งสองเกม ตอนนี้รู้สึกดีมาก บรรยากาศในทีมก็ดีมาก ผมปรับตัวเข้ากับทีมได้ ตอนเข้ามา ทุกคนก็ต้อนรับตัวผมเข้าสู่ทีม ทำให้ผมสบายใจที่เพื่อนร่วมทีมให้การต้อนรับ ตอนนี้ก็รู้สึกดีมาก การซ้อมก็อยากให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงหลังจากนี้"
"ผมบอกไม่ได้ ว่าทีมชาติไทย ชุดใหญ่กับ U23 แตกต่างกันอย่างไร แต่รูปแบบการเล่นอาจจะแตกต่าง แต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวผมปรับตัวเข้ากับทีมได้หรือไม่ การปรับตัวกับทีมก็ต้องใช้เวลาเยอะ ซึ่งไม่ใช่แค่โค้ช แต่คือหน้าที่ของตัวผม ก็เลยมีการซ้อมแทคติกที่หนัก และตอบสนองความต้องการของโค้ชให้ได้ ตอนนี้ตัวผมก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้ดี โดยรวมถือว่าน่าพอใจ"
"ตอนนี้ตัวผมกำลังเรียนภาษา และลงเรียนคอร์สพิเศษ ในเรื่องภาษาอังกฤษ อนาคตก็จะเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วย แต่ผมเองก็ต้องปรับตัวมากกว่านี้ ขอโทษทุกคนที่อาจจะสื่อสารไม่ได้ ตอนนี้ก็พยายามพัฒนาในการใช้ภาษา และพยายามใช้ภาษาไทยให้ได้ในอนาคต"
"ส่วนหนึ่งที่ผมเลือกทีมชาติไทย เพราะผมมีความผูกพันจากทางคุณแม่ เพราะมีคุณแม่เป็นคนไทย และก็ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนครอบครัวจากจังหวัดสุรินทร์ มีหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในไทยด้วย แต่การได้เป็นตัวแทนของไทย ถือเป็นความยินดีอย่างยิ่ง กับตัวผมเอง เพราะประเทศไทย ถือเป็นส่วนหนึ่งในตัวผม เราไม่มีสิทธิ์เลือกเรื่องของทีมชาติ ถ้าทำด้วยใจ ผมก็ตัดสินใจเลือก ทำให้ผมตัดสินใจเลือกไทยจากใจ"
"ความแตกต่างก็มีเรื่องของความเข้มข้น ในเรื่องทักษะ ไม่ได้อยู่ระดับของนักเตะ แต่เป็นเรื่องของความเข้มข้น ใน U23 ก็มีนักเตะที่เก่งๆหลายคน และหลายคนผมก็รู้จักเป็นการส่วนตัวและได้เล่นด้วยหลายนัด จนมาถึงชุดใหญ่ตอนนี้ แต่ละคนก็มีศักยภาพ ตัวผมเองก็ติดตาม U23 อย่างใกล้ชิด หลายคนก็มีพรสวรรค์ ในอนาคตก็อาจจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่"
ด้าน สุรชาติ สารีพิมพ์ กล่าวว่า "ดีใจและภูมิใจทุกครั้ง ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้ง ไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสจริงๆ ภูมิใจจริงๆ คิดเสมอว่าถ้าได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนาม มีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับ สำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะๆ ที่ได้มาเล่น พูดได้คำเดียว เลยคือเมื่อมีโอกาสก็จะทำเต็มที่ ทั้งในสนามซ้อมกับน้องๆ ช่วยกัน ผลักดันกัน ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียว"
"ผมกลับบ้าน พาลูกไปหาพ่อแม่ แล้วก็เห็นข่าวในไลน์ กำลังจะนอน ผมเห็นน้อง อิคลาส สันหรน เจ็บ ไม่ได้ติดตามถ่ายทอดสด เพราะที่บ้านสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่ ก็ไม่ได้คิดอะไร เห็นน้องเจ็บ มาเช็คไลน์ ก็เพิ่งรู้ว่าเรามีรายชื่อ ก็ขอให้ น้องอิคลาส หายจากอาการบาดเจ็บ กลับมาเป็นกำลังหลัก ของทีมชาติไทยเร็วๆ ส่วนตัวผม ตามแผนที่เล่าให้ฟัง กลับบ้านไปแล้ว ถึงตอนตีสี่ครึ่ง ได้รับสายจากทีมงาน ก็คุยกันว่าจะเอายังไงดี ก็ตัดสินใจกลับมาเลย ตอนตีสี่ครึ่ง ตอนแรกจะออกมาเลยตั้งแต่ ห้าทุ่ม แต่พี่เขาบอกรอก่อนดีกว่า"
"เรามีโซเชียล ก็ติดตามอยู่แล้ว จะว่าไม่สนใจก็ไม่ได้ ก็ดูว่ามีข่าวแบบนี้นะ แต่ไมได้สนใจเรื่องคอมเมนต์ เรารู้แค่ว่าเราทำเต็มที่ อย่างอื่นๆ ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร คือเราสุดแล้ว เราเต็มที่แล้ว ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรไม่เสียดาย แค่ลงไปแล้วทำเต็มที่กับโอกาสที่เราได้รับ"
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย ในเดือนมิถุนายน มีดังนี้ ไทย พบ คูเวต วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 19.30 น. ที่ปทุมธานี สเตเดียม ซื้อบัตรได้ที่ https://bit.ly/3R8o5bn อีกเกม จีน ไทย แข่งขันวันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 18.35 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่จินหัว สปอร์ตส์ เซนเตอร์ สเตเดียม โดยทั้ง 2 เกมถ่ายทอดสดผ่านทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, www.thairath.co.th/tv/live, Facebook: ไทยรัฐทีวี www.facebook.com/ThairathTV และไทยรัฐสปอร์ต www.facebook.com/ThairathSport และ YouTube : Thairath Sport