เดือดวิกรังสิต ดีเซลเล็ก วัดกึ๋น แรมบ๊องศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

ความเคลื่อนไหวศึกมวยมันส์สนั่นเมือง มวยมันส์วันอังคารที่ 2 มิถุนายนนี้ ณ เวทีนานาชาติรังสิต แฟนมวยทั่วประเทศเตรียมพบกับการโคจรมาพบกันของสองยอดมวยต่างสไตล์ในพิกัดต่อน้ำหนัก ฝ่ายแดง ดีเซลเล็ก สิงห์เดชา นักชกวัย 17 ปีจากอุบลราชธานี ขุนเข่าทรหดผู้มีแรงปลายดุดันและพกสถิติร้อนแรงชนะรวด 3 ไฟต์ติด ล่าสุดโชว์ฟอร์มโหดเช็คบิลน็อกลำน้ำมูลเล็กมาอย่างเด็ดขาด ไฟต์นี้พร้อมเปิดเกมเดินบดเดินเบียดชวนทะเลาะวงใน ล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นตลอด 5 ยกเพื่อใช้ความสดและส่วนสูงที่ได้เปรียบถล่มคู่ต่อสู้
ขณะที่ฝ่ายน้ำเงิน แรมบ๊อง อ.เบญจมาศ ยอดมวยซ้ายอัจฉริยะวัย 13 ปีจากบุรีรัมย์ แม้จะเสียเปรียบส่วนสูงถึง 4 เซนติเมตรและกระดูกมวยเป็นรอง แต่พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมหลังแก้มือชนะคะแนนยอดโพธิ์ทองมาได้ในไฟต์ล่าสุด โดยเกมนี้แรมบ๊องได้เปรียบเรื่องเนื้อตัวที่ปล่อยมาหนากว่า พร้อมใช้ไอคิวมวยวงนอกสาดแข้งซ้ายเน้นๆ มีทีเด็ดที่ลูกขวางหน้าและศอกที่คมกริบเพื่อสกัดกั้นการบุก ทางมวยและลูกล่อลูกชนที่หลากหลายกว่าจะเป็นอาวุธสำคัญในการรับมือนักชกรุ่นพี่
เกมการชกไฟต์นี้ถูกยกให้เป็นไฟต์วัดใจระหว่าง ความแกร่งวงใน ของดีเซลเล็ก กับ ไอคิวมวยวงนอก ของแรมบ๊อง หากดีเซลเล็กเดินติดตัวล็อกคอได้เหนียวแน่น แรมบ๊องที่อายุและกระดูกเป็นรองอาจมียุบปลายจากการโดนบดหนัก แต่ถ้าแรมบ๊องใช้ลูกสกัดวงนอก ดักฟันศอกไม่ให้ประชิดตัวได้ง่าย ทรงมวยของนักชกบุรีรัมย์จะเหนือกว่าทันที แฟนมวยห้ามพลาดการปะทะกันของคู่นี้
แฟนมวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง true4u ช่อง 24 และ TrueVisions NOW ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
