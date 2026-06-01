“โมเรร่า” คว้าท็อป 10 “เมียร์-มารินี” ควงคู่เก็บแต้ม โมโตจีพี สนาม 7 มูเจลโล

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 7 รายการ อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบ เมนเรซ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ สนาม ออโตโดรโม อินเตอร์นาซินาเล เดล มูเจลโล ประเทศอิตาลี ชิงชัยทั้งสิ้น 23 รอบสนาม
เกมเรซนี้ถือเป็นกริดสตาร์ตที่น่าสนใจของ “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดรุกกี้ชาวบราซิเลียนเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ที่ได้เริ่มเกมในอันดับ 5 ซึ่งถือเป็นกริดสตาร์ตอันดับสูงสุดที่เคยทำได้ใน โมโตจีพี
ขณะที่ “โจอัน เมียร์” นักแข่งสแปนิชหมายเลข 36 และทีมเมทชาวอิตาเลียน “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 สองนักบิดจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 15 และ 19
ผลปรากฏว่า โมเรร่า ไล่แซงท้ายเรซขยับขึ้นมาเข้าเส้นชัยในอันดับ 10 ด้วยเวลารวม 41 นาที 18.713 วินาที ตามผู้ชนะ 21.366 วินาที โดยถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเจ้าตัว นับตั้งแต่ขยับขึ้นสู่รุ่นพรีเมียร์คลาสในฤดูกาลนี้
ตามด้วย เมียร์ และ มารินี ไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาหลายคน บิดเข้าป้ายอันดับ 12 และ 13 ตามลำดับ ตามหลังผู้ชนะคนละ 21.795 วินาที และ 22.059 วินาที ส่งผลให้นักบิดฮอนด้าทั้ง 3 คน คว้าแต้มมาได้ทั้งหมด ส่วน “คาล ครัทช์โลว” จอมเก๋าชาวอังกฤษที่กลับมาลงแข่งแทน “โยฮันน์ ซาร์โก” ไม่จบเรซจากปัญหาด้านเทคนิค
สำหรับ ศึก โมโตจีพี 2026 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ในรายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์