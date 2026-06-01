นักกีฬาเยาวชนกว่า 100 คน ร่วมฝึกซ้อม LEGEND X NACHA TAEKWONDO CAMP 2026 กับ 3 ตำนานจอมเตะไทย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์กีฬาและการเรียนรู้ The Legend Arena ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์กีฬาและการเรียนรู้ The Legend Arena ร่วมกับ NACHA Taekwondo จัดกิจกรรม “LEGEND X NACHA TAEKWONDO CAMP 2026 @ HUA HIN” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569 โดยมีนักกีฬาเทควันโดเด็กและเยาวชนกว่า 100 คน เข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างคึกคัก
บรรยากาศภายในแคมป์เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของนักกีฬารุ่นใหม่ ซึ่งได้ร่วมฝึกซ้อมทักษะเทควันโดอย่างเข้มข้น ทั้งการพัฒนาพื้นฐาน การเคลื่อนที่ การออกอาวุธ เทคนิคการแข่งขัน การแก้เกม และการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย 3 ท่าน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ แนะนำเทคนิค และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาเยาวชนอย่างใกล้ชิด ได้แก่ “โค้ชแม็กซ์” นาชา ปั้นทอง
อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ 2010 และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก 2011 ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้ง NACHA Taekwondo
“โค้ชแม็ก” ร.ต.อ. ชัชวาล ขาวละออ อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์โลกชายให้กับประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบุคลากรสำคัญของวงการเทควันโดไทย, ”โค้ชวิว“ เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ ปี 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและการเรียนรู้ The Legend Arena
ตลอดระยะเวลาของการฝึกซ้อม โค้ชทั้ง 3 ท่านได้ร่วมแบ่งปันทั้งเทคนิคในสนามแข่งขัน ประสบการณ์จากเส้นทางนักกีฬาทีมชาติ และแนวคิดสำคัญในการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ การตั้งเป้าหมาย และการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
การจัดแคมป์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากนักกีฬาต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงสร้างโอกาสในการก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
กิจกรรม LEGEND X NACHA TAEKWONDO CAMP 2026 @ HUA HIN ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน และ สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน ซึ่งร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและการพัฒนาเด็กเยาวชน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาส การเรียนรู้ และแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่
The Legend Arena และ NACHA Taekwondo พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างวินัย สร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสร้างนักกีฬาคุณภาพสู่อนาคต