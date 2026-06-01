แชมป์เก่าไฮ-เทคเก็บ 2 เกมแรกชิล ถล่มไวท์ไลอ้อนส์รั้งกลุ่มทีมนำบาสเกตบอลไทยลีก

การแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ ประจำปี 2559 "บาสเกตบอลไทยลีก (BTL) 2026" ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2569 มี 10 สโมสรร่วมชิงชัย ประกอบด้วย ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ (แชมป์เก่า), คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย (รองแชมป์เก่า), ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ, ชูต อิท ดราก้อนส์, แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ, พีเอ็นอาร์ยู, บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ และ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท
ระบบการแข่งขันในเลกแรก จะแข่งแบบพบกันหมดเพื่อนำ 6 ทีมที่ผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่เลกสอง และจะแข่งแบบพบกันหมดอีกครั้งเพื่อนำ 4 ทีมที่ผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพลย์ออฟ ชนะ 2 ใน 3 เกมต่อไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ไฮ-เทคยิมเนเซียม ประชาอุทิศ ทุ่งครุ 74/1 กรุงเทพฯ เป็นเกมที่ 2 ของเลกแรก ไฮไลต์อยู่ในเกมคู่ระหว่าง ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ แชมป์ตลอดกาลเบอร์หนึ่งของประเทศที่เพิ่งเฉือนชัยใส่ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ มาได้ในเกมเปิดสนาม 91-88 อย่างเร้าใจ ลงสนามเกมที่ 2 ปะทะ ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ ที่จั่วหัวมาไม่สวย ไปโดน ชูต อิท ดราก้อนส์ เล่นงานมา 95-105
รูปเกมเป็นทาง ไวท์ไลอ้อนส์ ออกสตาร์ตได้ดุดัน "บอล" นพชัย ทองพูล กับ "เทล" ปิยะวัฒน์ เกตุบุญลือ ช่วยกันยิง 3 คะแนนจนทีมออกนำแชมป์เก่าเร็ว 8-0 ขณะที่ไฮ-เทค เครื่องเพิ่งมาร้อนช่วงท้ายควอเตอร์แรก โดยได้ "เตเต้" อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล กับ "หรั่ง" ณกรณ์ ใจสนุก ช่วยกันส่องไกลจากวงนอกพาเต็งหนึ่งพลิกกลับมานำเมื่อจบควอฯ แรก 17-16
ในช่วง 5 นาทีหลังของควอเตอร์สองเกมรับของ ไวท์ไลอ้อนส์ ก็ทำนบแตกจนได้เมื่อมาเจอการระเบิดพลังของสองเซนเตอร์ไฮ-เทค "เคจี" คีเรล กรีน กับ "จูเนียร์" เอ็มมานูเอล เอเจสุ ช่วยกันแหวกขึ้นไปทำสกอร์ใต้แป้นจนทำเอาฝั่งไวท์ไลอ้อนส์เครื่องดับไปดื้อๆ ก่อนไฮ-เทคจะหนีห่าง 44-29 เมื่อจบควอเตอร์สอง
หลังจากนั้นเล่นกันไปรูปเกมก็เข้าทางไฮ-เทคเรื่อยๆ ทั้งความแน่นอนของการทำสกอร์และประสิทธิภาพของเกมรับ แชมป์เก่ารักษาระยะห่างของแต้มที่นำออกไปเรื่อยๆ จนหมดเวลาการแข่งขัน ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ชนะ ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ 83-57 ทัพยัดห่วงไฮ-เทค คว้าชัย 2 เกมติด รั้งอยู่ในกลุ่มผู้นำของตารางคะแนน ส่วน ไวท์ ไลอ้อนส์ สถานการณ์กลับกัน แข่ง 2 แพ้ 2 ร่วงอยู่ท้ายตาราง
ด้านผลคู่อื่นประจำเกมที่ 2 แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที ชนะ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ 96-94, คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย ชนะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 108-67, ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ชนะ บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ 75-70 และ ชูต อิท ดราก้อนส์ ชนะ พีเอ็นอาร์ยู 95-78
ขณะที่ผลการแข่งขันของทุกทีมในเกมที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ชนะ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ 91-88, มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชนะ แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที 98-68, คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย ชนะ พีเอ็นอาร์ยู 112-46, บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ ชนะ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ 106-82 และ ชูต อิท ดราก้อนส์ ชนะ ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ 105-95
อันดับคะแนนล่าสุดหลังจบเกมที่ 2 ของเลกแรก อันดับ (1) คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย แข่ง 2 ชนะ 2 แพ้ 0 มี 4 คะแนน ลูกได้-เสีย +107, อันดับ (2) ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ แข่ง 2 ชนะ 2 แพ้ 0 มี 4 คะแนน ลูกได้-เสีย +29, อันดับ (3) ชูต อิท ดราก้อนส์ แข่ง 2 ชนะ 2 แพ้ 0 มี 4 คะแนน ลูกได้-เสีย +27, อันดับ (4) ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ แข่ง 2 ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน ลูกได้-เสีย +2
อันดับ (5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม แข่ง 2 ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน ลูกได้-เสีย -11, อันดับ (6) บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ แข่ง 2 ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน ลูกได้-เสีย +19, อันดับ (7) แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที แข่ง 2 ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน ลูกได้-เสีย -28, อันดับ (8) เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ แข่ง 2 ชนะ 0 แพ้ 2 มี 2 คะแนน ลูกได้-เสีย -26, อันดับ (9) ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ แข่ง 2 แพ้ 2 มี 2 คะแนน ลูกได้-เสีย -36 และ อันดับ (10) พีเอ็นอาร์ยู แข่ง 2 แพ้ 2 มี 2 คะแนน ลูกได้-เสีย -83
โปรแกรมเกมต่อไปเกมที่ 3 ของเลกแรก ที่ไฮ-เทคยิมเนเซียม ประชาอุทิศ ทุ่งครุ 74/1 กรุงเทพฯ คู่แรก เวลา 10.00 น. ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ พบ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์, คู่ที่สอง เวลา 12.00 น. พีเอ็นอาร์ยู พบ บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ, คู่ที่สาม เวลา 14.00 น. แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที พบ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย, คู่ที่สี่ เวลา 16.00 น. ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ พบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคู่ที่ห้า เวลา 18.00 น. ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ พบ ชูต อิท ดราก้อนส์