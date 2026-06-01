"บีจี" แถลงขอบคุณ 9 นักเตะ หลังหมดสัญญา

สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศปล่อย 9 นักเตะ ได้แก่ กาคุโตะ โนสึดะ, นิก้า ซานโดคัดเซ่, ริคุ มัตสึดะ, โยชิอากิ ทาคากิ, มาเธอุส ฟอร์นาซารี่, พุดทะวง สังวิไล, ธนวัฒน์ พิมพ์โยธา, ฉัตรมงคล ทองคีรี และ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ หลังหมดสัญญา พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางฟุตบอลต่อไป
กาคุโตะ โนสึดะ ย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ แรบบิท” ในฤดูกาล 2024/25 ก่อนกลายเป็นกำลังสำคัญของสโมสร โดยลงสนามในทุกรายการไป 70 นัด ยิง 5 ประตู และทำ 14 แอสซิสต์
นิก้า ซานโดคัดเซ่ ย้ายมาร่วมงานกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในช่วงเลกสองของฤดูกาล 2024/25 พร้อมลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด 51 นัด ยิง 4 ประตู และทำ 2 แอสซิสต์ ในทุกรายการ
ริคุ มัตสึดะ ย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ แรบบิท” ในช่วงเลกสองของฤดูกาล 2025/26 ลงสนามช่วยทีมรวมทุกรายการไป 16 นัด ทำไป 2 แอสซิสต์
โยชิอากิ ทาคากิ ย้ายมาเป็นสมาชิกของทีมในช่วงเลกสองของฤดูกาล 2025/26 ลงสนามช่วยทีมรวมทุกรายการไป 16 นัด ยิงรวม 2 ประตู พร้อมทำอีก 2 แอสซิสต์
ขณะที่ มาเธอุส ฟอร์นาซารี่ และ พุดทะวง สังวิไล ย้ายมาร่วมทีม บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในฤดูกาล 2025/26 โดย มาเธอุส ฟอร์นาซารี่ ลงสนามไปทั้งหมด 24 นัด ยิง 10 ประตู และทำ 1 แอสซิสต์ ส่วน พุดทะวง สังวิไล ลงสนามทุกรายการ 8 นัด ทำไป 2 แอสซิสต์
ส่วน ธนวัฒน์ พิมพ์โยธา ย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ แรบบิท” เมื่อปี 2024 ก่อนถูกปล่อยตัวให้ เชียงราย ยูไนเต็ด ยืมไปใช้งานในฤดูกาล 2024/25 จากนั้นถูกดึงตัวกลับมายังถิ่น ทรู บีจี สเตเดี้ยม ในช่วงเลกสองของฤดูกาล 2025/26 พร้อมลงสนามไปทั้งหมด 7 นัด
ฉัตรมงคล ทองคีรี ย้ายมาร่วมทีม บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตั้งแต่ฤดูกาล 2021/22 ก่อนจะถูกปล่อยไปร่วมทัพ พีที ประจวบ เอฟซี ด้วยสัญญายืมตัวในช่วงเลกสองของฤดูกาล 2023/24 กระทั่งต้นฤดูกาล 2025/26 ทัพ “เดอะ แรบบิท” ดึงตัวกลับมาใช้งาน รวมแล้วลงสนามให้ทีมไปทั้งหมด 84 นัด ยิง 2 ประตู และทำ 2 แอสซิสต์
และ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ย้ายมาร่วมทัพ "เดอะ แรบบิท" ครั้งแรกเมื่อปี 2022 ก่อนกลับมาสู่ทีมอีกครั้งในฤดูกาล 2024/25 ก่อนถูกปล่อยตัวให้ เซเรโซ่ โอซาก้า ทีมในศึกเจลีก 1 ด้วยสัญญายืมตัว ช่วงเลกสองของฤดูกาลดังกล่าว จากนั้นกลับมาร่วมทีมอีกครั้งและย้ายไปร่วมงานกับ ราชบุรี เอฟซี ช่วงเลกสองของฤดูกาล 2025/26 รวมแล้วลงสนามให้สโมสรไปทั้งหมด 45 นัด ยิง 4 ประตู และทำ 5 แอสซิสต์
สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขอขอบคุณนักเตะทั้ง 9 คน ที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสโมสรฯ และแสดงความเป็นมืออาชีพตลอดระยะเวลาที่อยู่กับทีม สโมสรฯ ขออวยพรให้ทุกคนโชคดี และประสบความสำเร็จในเส้นทางนักฟุตบอลต่อไป