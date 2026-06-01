“นิกกี้” ยกมือไหว้ “พ่อเน” ก่อนโดนลูกเตะหยอกทักทายกลับตามประสาคนสนิท

พ่อลูกคนสนิทหยอกกัน!! “นิกกี้” ณฉัตร จันทพันธ์ ดาราหนุ่มและยูทูปเบอร์คนดังลงคลิป เดินเข้าไปสวัสดี ทักทาย เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ก่อนถูก เนวิน ยกขาเตะเข้าที่แขนและลำตัว หยอกล้อ “นิกกี้” ตามประสาคนสนิทที่รักและเคารพกัน ซึ่งคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลให้แฟนๆเข้ามาแซวกันเป็นจำนวนมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมฟุตบอล ช้าง เอฟเอ คัพ 2025-2026 นัดชิงชนะเลิศ ที่บุรีรัมย์ เอาชนะ พีที ประจวบ 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ คว้าแชมป์สมัยที่ 8 มากที่สุดกว่าทีมใดๆในเมืองไทย โดย “นิกกี้” ได้ลงคลิปที่เดินเข้าไปทักทายและไหว้ นายเนวิน พร้อมบรรยายสั้นๆว่า “รักนะจ๊ะ พ่อเนจ้า” โดยในคลิป นายเนวิน ทักทายด้วยการยกเท้าเตะเข้าที่แขนและลำตัวเบาๆ ก่อน “นิกกี้” จะเดินยิ้ม หันหลังออกมา
ก่อนหน้านี้ เนวิน ชิดชอบ ก็เคยเตะก้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะที่ทั้งสองกำลังเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในยุคปลายของรัฐบาล คสช. ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ปี 2562
ในครั้งนั้น นายอนุทิน ได้ออกมาชี้แจงว่า เป็นเพียงการหยอกล้อกันตามประสาพี่น้องที่สนิทสนม โดยในวันนั้นขณะอยู่บนรถ นายอนุทิน ก็ได้พูดแซวนายเนวิน ว่า "อ้าว เปิดประตูให้ท่านรัฐมนตรีได้แล้ว" นายเนวิน จึงเตะบั้นท้ายเป็นการหยอกกลับ