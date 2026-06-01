"อาร์เซนอล" ถูกถอดเขี้ยว "ฟีฟา" ออกกฎห้ามสกรีนเล่นลูกตั้งเตะ

กฎใหม่ซึ่งถูกขนานนาม "the anti-Arsenal law" จะถูกนำมาใช้ในศึกฟุตบอลโลก 2026 โดยใช้การทำประตูของ อังกฤษ เป็นกรณีศึกษา
ลูกเซ็ต-พีซ (ตั้งเตะหรือทุ่มไกล) เป็นอาวุธสำคัญของฟุตบอลยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะพรีเมียร์ ลีก เป็นเหตุให้ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) กับ คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศ (IFAB) หาวิธีการรับมือปัญหากอดรัดฟัดเหวี่ยงของนักเตะ
ตามกติกาใหม่ ผู้เล่นจะถูกจับฟาวล์ข้อหาขัดขวางหรือกีดกันคู่แข่งเข้าถึงบอล จังหวะเปิดลูกฟรีคิกหรือเตะมุม และห้ามนักเตะคนอื่นๆ ทำหน้าที่เป็นตัวบล็อกเหมือนกีฬาบาสเกตบอล
นอกจากนี้ผู้เล่นสามารถถูกจับฟาวล์ก่่อนเริ่มเล่นฟรีคิกหรือเตะมุม โดยการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มบังคับใช้ใน ฟุตบอลโลก และทุกลีกทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป
ประตูของ เบน ไวท์ กองหลัง อาร์เซนอล แมตช์กระชับมิตร ระหว่าง อังกฤษ พบ อุรุกวัย เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถูกนำมาเป็นกรณีศึกษาว่าต้องริบคืน เนื่องจาก อดัม วอร์ตัน กับ ฮาร์วีย์ บาร์นส ขัดขวางการสกัดลูกเตะมุมของฝ่ายรับ
กฎใหม่ข้อนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ อาร์เซนอล ซึ่งทำประตูจากลูกเซ็ต พีซ 25 ประตู เฉพาะพรีเมียร์ ลีก จนคว้าแชมป์ฤดูกาล 2025-26 โดยใช้ผู้เล่นขวางทางเล่นของผู้รักษาประตู และตัวประกบ