“ก้อง-สมเกียรติ” ฟอร์มดีต่อเนื่อง! เบิ้ลแต้ม เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ อารากอน

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 6 ดวลความเร็วเรซ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ สนาม มอเตอร์แลนด์ อารากอน ประเทศสเปน ระยะทางต่อรอบ 5.077 กิโลเมตร
หลังจากสร้างความคืบหน้าที่ดีในเรซแรกด้วยการบิดเข้าเส้นชัยอันดับ 13 (ก่อนโดนปรับ 2 อันดับ) และต่อสู้ในกลุ่มได้อย่างเข้มข้น ส่งผลให้ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี มีความมั่นใจมากขึ้นในการแข่งขัน ส่วนทีมเมทชาวอังกฤษอย่าง “เจค ดิ๊กสัน” พลาดลงบิดเรซ 2 เนื่องจากไม่ผ่านความฟิต
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 18 รอบสนาม โดย “ก้อง-สมเกียรติ” ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 18 เช่นเคย และเพียงโค้งแรกก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากการชนกันของนักบิด 2 คน ขณะที่นักบิดชาวไทยอาศัยทักษะที่รวดเร็วหลบเลี่ยงการชนมาได้อย่างหวุดหวิดพร้อมขยับขึ้นมารั้งอันดับ 16 ในรอบแรก
จากนั้น “ก้อง-สมเกียรติ” แซงขึ้นไปได้อีกคัน ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 15 ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาที คว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง 2 เรซจาก มอเตอร์แลนด์ อารากอน รั้งอันดับ 23 บนตารางแชมเปี้ยนชิพ มีทั้งสิ้น 4 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้ ที่ มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH