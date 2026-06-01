"มิลเนอร์" นักเตะเล่นพรีเมียร์ ลีก สูงสุด แขวนสตั๊ดวัย 40

เจมส์ มิลเนอร์ มิดฟิลด์สารพัดประโยชน์ ประกาศยุติอาชีพนักฟุตบอลด้วยวัย 40 ปี
ตามเส้นทางลงเล่นทีมชุดใหญ่ ลีดส์ ยูไนเต็ด ตั้งแต่อายุ 16 ปั มิลเนอร์ ทำลายสถิติลงเล่น พรีเมียร์ ลีก สูงสุด 658 แมตช์ แซง แกเร็ธ แบร์รี เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นักเตะจอมเก๋าจากแคว้นยอร์กเชียร์ คว้าแชมป์พรีเมียร์ ลีก 3 สมัย ที่แมนเชสเตอร์ ซิตี (2011-12, 2013-14) กับ ลิเวอร์พูล (2019-20) และยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 1 สมัย (2019)
มิลเนอร์ ติดทีมชาติอังกฤษ 61 เกม เคยค้าแข้งกับ สวินเดอน ทาวน์, นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, แอสตัน วิลลา และปิดฉากอาชีพ ที่ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน
สัญญาของ มิลเนอร์ ที่ไบรท์ตันฯ สิ้นสุดปี 2026 เคยผ่านการฝึกอบรมโค้ชเล็กๆ น้อยๆ และปสดงความสนใจงานคุมทีม แต่ขอหยุดพักผ่อนตามคำแนะนำของ เจอร์เกน คล็อปป์ เจ้านายเก่า หลังแขวนสตั๊ด