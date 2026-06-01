“แรมโบ้เล็ก” สาสิกขา เตรียมคืนสังเวียนป้องกันแชมป์โลก

“ตอง” ธัญชนก ไทยมณี อดีตนักมวยหญิง อินฟลูเอ็นเซอร์สายมวยไทย และสาวสวยคนรู้ใจ แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ “แรมโบ้เล็ก” ได้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อย และเตรียมกลับมามุ่งมั่นกับการฟิตซ้อม เพื่อป้องกันแชมป์โลกต่อไป
“ตอง-ธัญชนก” ได้โพสต์ภาพตอน “แรมโบ้เล็ก” ลาสิกขา เมื่อ 1 มิ.ย.2569 พร้อมบรรยายว่า “สิ้นสุดช่วงเวลาแห่งผ้าเหลือง… ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อย อนุโมทนาบุญกับทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ และปฏิบัติมาตลอดช่วงเวลาที่บวช ขอให้มีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิตนะ”
ทั้งนี้ แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ เพิ่งจะเอาชนะคะแนน นาบิล อานาน กระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตไป มาครองในศึก ONE ลุมพินี 147 เมื่อ 20 มี.ค. 2569 ก่อนจะเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ที่วัดทุ่งโพธิ์ ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ