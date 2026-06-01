PK ปั้น "ยอดไอคิว" สู่แชมป์ / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
สมฉายา "มือปราบต่างชาติ" จริงๆ สำหรับ ยอดไอคิว อ.พิมลศรี จากค่ายพีเค.แสนชัยฯ ส่งเข้าประกวด เมื่อเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เล่นงาน เคียมรัน นาบาติ สุดยอดกำปั้นหมัดหนักจากรัสเซียจนแตก ก่อนเอาชนะคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ ใน Inner Circle ของศึก ONE ลุมพินี 155 เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา
ยอดไอคิว เปิดตัวครั้งแรกในฐานะนักกีฬา ONE เฉือนเอาชนะ เคียมรัน ที่หวนคืนสังเวียนในรอบกว่า 1 ปี ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง) บวกสถิติชนะติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 10 ในรายการ และเป็นการสยบเสียงวิจารณ์ในโลกโซเชียลและพิสูจน์ว่าเขาคู่ควรได้ยืนบนเวทีระดับโลกอย่างไร้ข้อกังขา
เวลานี้ดูเหมือนว่าค่ายมวยพีเค. ภายใต้การดูแลของ "เสี่ยแขก" สมชาย เทศรุ่งเรือง น่าจะกำลังปั้น ยอดไอคิว น้องชายสุดที่รักของ ตะวันฉาย แบบเป็นจริงเป็นจัง เพราะจากสถิติในช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวเก็บชัย 10 ไฟต์รวด เป็นการเอาชนะนักชกชาวต่างชาติทั้งหมด
แม้จะไม่ใช่สายบุกแลกหมัดแบบดุเดือด และดูจะเป็นมวยฝีมือ ที่อาศัยดักจังหวะรอโจมตีใส่คู่แข่งแบบเข้าเป้าเสียมากกว่า แต่ ยอดไอคิว ก็สามารถฝ่าฟันด่านหินต่างๆ จนได้รับสัญญานักกีฬา ONE และยิ่งไฟต์ล่าสุดเขาโชว์ฟอร์มน่าประทับใจด้วยชัยชนะเหนือตัวเต็ง อย่าง เคียมรัน น่าจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นไปอีก
ตอนนี้ดูแล้ว ค่ายมวยพีเค. คงจะดัน ยอดไอคิว ให้ก้าวไปครองบัลลังก์ในรุ่นแบนตัมเวตให้ได้ ตามรอยรุ่นพี่คนสนิท อย่าง ตะวันฉาย ที่ปัจจุบันครองความยิ่งใหญ่ในรุ่นเฟเธอร์เวต มาจนถึงปัจจุบัน
นอกเหนือจาก ยอดไอคิว แล้ว ค่ายมวยพีเค. ยังมี เสือคิม อีกหนึ่งคน ที่ถือเป็นนักชกในรุ่นแบนตัมเวต ที่ได้รับสัญญา ONE รายการใหญ่ไปแล้ว แต่ดูแล้วพวกเขาคงอยากจะปั้น ยอดไอคิว มากกว่า
“ไฟต์นี้ผมต้องแก้สถานการณ์เองหลายจังหวะบนเวที เพราะบนเวที แทบจำไม่ได้เลยว่าใครสอนอะไรมาบ้าง แต่สัญชาตญาณช่วยให้เอาตัวรอดมาได้ หลังผ่านไป 2 ยก ยังคิดว่าสูสี 50-50 เพราะต่างฝ่ายต่างแลกยับกันมาตลอด แต่หลังครบ 3 ยก ผมมองว่าตัวเองน่าจะชนะ เพราะอาวุธวงในของผมเล่นงานเขาได้ชัดเจนกว่า” ยอดไอคิว ให้สัมภาษณ์ถึงไฟต์ล่าสุดที่เอาชนะ เคียมรัน
“สุดท้ายผมคว้าชัยชนะได้ และลบคำสบประมาทที่บอกว่า ผมจะหลับแน่นอนในไฟต์นี้ ผมพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าสามารถยืนสู้จนครบยกได้ ซึ่งเป็นความภูมิใจของผมเลยครับ”
โดย ยอดไอคิว พร้อมยืนระยะโชว์ฝีมือในรุ่น 145 ปอนด์ หรือแบนตัมเวต อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือการคว้าตำแหน่งแชมป์โลก ซึ่งปัจจุบันมี "หลวงพี่" แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ ที่ปัจจุบันกำลังบวชอยู่ เป็นเจ้าของตำแหน่ง
แต่อย่าลืมว่าในรุ่นแบนตัมเวตนั้นเต็มไปด้วยเสือ สิงห์ กระทิง แรด ทั้งนั้น เพราะยังมีทั้ง นาบิล อานาน กับซุปเปอร์เล็ก อดีตแชมป์ทั้ง 2 คน เป็นก้างขวางคออยู่ รวมไปถึง อับดุลลา ดายาคาเอฟ อีกหนึ่งนักชกหมัดแจ๋วจากรัสเซีย ด้วย
หลังจากนี้แฟนคลับคงต้องลุ้นกันต่อไปว่า ยอดไอคิว จะสามารถยืดสถิติไร้พ่ายใน ONE ไปได้อีกกี่ไฟต์ และเขาจะสามารถไปได้ไกลจนถึงการหยิบเข็มขัดแชมป์โลกมาครองเลยหรือไม่ คงต้องติดตาม