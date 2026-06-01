"เจ้าหนูลีโอ" สอยอินเดีย 2 เซตรวด ลิ่ว 16 คนเทนนิสเอเชียนโฟร์ทีนสนาม 2

สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ (2) 2026" สนาม 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2569 เป็นรอบเมนดรวอ์วันแรก
ลีโอ โกวิทวัฒนชัย นักหวดเยาวชนไทย ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ ประเดิมคว้าชัยได้ตามคาด ในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว โดยเอาชนะ ซาชิน จันทรเศการัน จากอินเดีย ในรอบแรก 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-0 ส่งผลให้ ลีโอ ได้เข้ารอบสอง 16 คน ไปพบกับ ฟิล มา จากสหรัฐฯ
ทางด้านหญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข นักเทนนิสไทย โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 3 ของรายการ เอาชนะ ไรฮาห์ รูฮิล จากมาเลเซีย โดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 ทำให้ ณิชวรัชญ์ ผ่านเข้ารอบสอง 16 คน พบกับ อลิเซีย หลี่ จากจีน
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทย มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) จัสมิน มณีชยางกูร ชนะ ดาเรีย พเชนิชนาเอีย 6-0, 6-1, วิมุตติญา พงษ์หนู (วาง 4) ชนะ รีฟ่า รูฮิล (มาเลเซีย) 6-2, 6-1, ธันยธรณ์ ศรีอรุณนิรันดร์ ชนะ อัลเลกรา ยัง (สหราชอาณาจักร) 6-2, 6-3
ปุณย์ชนก สร้อยรุ่งเรือง ชนะผ่าน ฮันนาห์ เทย์ (1-สิงคโปร์), ปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล ชนะผ่าน อีแวนเจลีน ซิม (สิงคโปร์), อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ (วาง 2) ชนะผ่าน มาเรีย คาลินกาซัน, ภัคจิรา หอเลิศสกุล แพ้ เจี๋ยนี พาน (ฮ่องกง) 0-6, 0-6, ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น แพ้ อลิซ คาร์โดซี (5-ออสเตรเลีย) 2-6, 1-6
ชายเดี่ยว รอบแรก (32 คน) ปรัตถกร ภาชีรัตน์ ชนะ มูฮัมหมัด โมด (มาเลเซีย) 6-0, 6-0, บวรฌาณญ์ วาลฌอง ทิณญ์ ชนะ ปูรี อะไจวิก (อินเดีย) 6-2, 6-2, ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง ชนะ อาลิมอฟ คัมรอนเบค (4-อุซเบกิสถาน) 6-2, 6-1 ธีร์, ศรประสิทธิ์ ชนะ เพลงประพันธ์ เหล่าวานิช 6-2, 6-1