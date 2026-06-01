“ภูริพล-อาฒยา-กุลวุฒิ” ติดโผลุ้นรางวัลออสการ์กีฬาไทย 2568

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มี นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล เป็นนายกสมาคมฯ เตรียมจัดงานใหญ่ "วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568" ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เวลา 13.00-15.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT หมายเลข 30 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
สำหรับงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนกีฬา" ที่มีผลงานโดดเด่น ในรอบปีที่ผ่านมา ในปีนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซี เมมเบอร์ และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก เป็นประธานจัดงานฯ และ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล
หลักการพิจารณารางวัลจะยึดผลงานของคนในวงการกีฬาไทย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2568 เป็นหลัก สรุปผู้ที่ผ่านมาเข้ารอบสุดท้าย ในแต่ละรางวัล ดังนี้ รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยม จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา (ยกน้ำหนัก) กับ บัลลังก์ ทับทิมแดง (เทควันโด), รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยม จุฑาทิพย์ กันทะธง (เทคบอล) กับ ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย (สนุกเกอร์)
รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยม ภูริพล บุญสอน (กรีฑา) กับ สิรวุฒิ รุ่งรัตน์กสิกุล (อีสปอร์ต), รางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยม ธนพร แซ่เตีย (ยกน้ำหนัก) กับ อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ (แบดมินตัน)
รางวัลนักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยม พงศกร แปยอ (วีลแชร์เรซซิ่ง) กับ นิธิกร เจียมพิริยะกุล (ว่ายน้ำ), รางวัลนักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยม นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ) กับ สุนีย์ภรณ์ ถนอมวงศ์ (กรีฑาคนพิการ), รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการยอดเยี่ยม สุพรต เพ็งพุ่ม (ผู้ฝึกสอนกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง) กับ นันทนา จันทสุวรรณสิน (วีลแชร์ฟันดาบ)
รางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยม ว่าที่ร้อยตำรวจตรี กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (แบดมินตัน) กับ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา (ฟุตซอล), รางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยม อาฒยา ฐิติกุล (กอล์ฟ) กับ พรพรรณ เกิดปราชญ์ (วอลเลย์บอล)
รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน กับ เจริญสุข บุญลานนามวยไทย, รางวัลนักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยม เสือภูมิ ตี๋น้อยคชิน กับ ด่วน 99 พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, รางวัลมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยม เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม กับ นาบิล อานาน, รางวัลทีมผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยม ทีมค่ายมวย บูมเด็กเซียน กับ ทีมค่ายมวย บุญลานนามวยไทย
รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม นายกฤช อัศวพิมลพร (ผู้ฝึกสอนของอาฒยา ฐิติกุล) กับ นายอานนท์ บรรดาศักดิ์ (ผู้ฝึกสอนฟุตบอล สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด), รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี (ยกน้ำหนัก) กับ เจนทรี แบรดลีย์ (กรีฑา)
รางวัลชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยม (Sport) ทีมวอลเลย์บอลทีมชายทีมชาติไทย กับ ทีมรักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย, รางวัลประเภททีมกีฬายอดเยี่ยม (Event) วราวุฒิ แสงศรีเรือง/ ลลิตา ยืนนาน (ยูยิตสู ประเภทคู่ผสม) กับ ทีมกรีฑา 4x100 เมตรชาย, รางวัลชนิดกีฬาทีมอาชีพยอดเยี่ยม (Sport) สโมสรฟุตบอลราษีไศล ยูไนเต็ด กับ สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา คิวมินซี วีซี (ทีมชาย+ทีมหญิง), รางวัลประเภททีมกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม (Event) เรือตรี เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ ศุภิสรา เพียวสามพราน (แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม) กับ นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด กับ เบญญาภา เอี่ยมสอาด (แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่), รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กับ สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย
รางวัลเอกชัย นพจินดา รางวัลเยาวชนชาย ได้แก่ "น้องปอนด์" ปกรณ์ เพ็ชน้ำ (นักฟุตซอล) และรางวัลเยาวชนหญิง ได้แก่ "น้องโดนัท" เด็กหญิงกนกพร วรรณทอง (ฟุตบอล), รางวัลนักกีฬาอาวุโสชายยอดเยี่ยม ได้แก่ จิรพงษ์ เมฆเวียน (กรีฑา) อายุ 43 ปี, รางวัลนักกีฬาอาวุโสหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ รัชนี วสุรัตน์ (ว่ายน้ำ) อายุ 93 ปี
รางวัลนักกีฬาดาวเด่น ประกอบด้วย พงศภัค เหล่าภักดี (นักกอล์ฟ), จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ (สเก็ตบอร์ด), ณัฐพงษ์ มีชัย (แบดมินตันคนพิการ), นิธิกร เจียมพิริยะกุล (ว่ายน้ำคนพิการ), ศศิราวรรณ อินทโชติ (กรีฑาคนพิการ), สุนีย์ภรณ์ ถนอมวงศ์ (กรีฑาคนพิการ),จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ (รถจักรยานยนต์), กฤตภัทร เขื่อนคำ (รถจักยานยนต์)
รางวัลผู้ทรงคุณค่า ประกอบด้วย วรากร กระแสร์ตานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย, ไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ, รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ ผู้ก่อตั้งทีมแข่งรถจักรยานยนต์ "Idemitsu Honda Team Christmas" และรางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬา ได้แก่ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ